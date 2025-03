Fabbri: "Educare i giovani alla legalità"

Il blogger indipendente Davide Fabbri (nella foto) interviene sull’ assemblea pubblica a Borello sul tema della sicurezza.

" Il sindaco – afferma - si è circondato al tavolo dei relatori unicamente di presenze di rappresentanti delle forze dell’ordine pubblico. Grave errore, dato che il disagio che si manifesta da tempo a Borello, con atti vandalici, teppismo e bullismo da parte di gruppi giovanili, non deve essere affrontato esclusivamente con politiche di ordine pubblico e di videosorveglianza". Fabbri passa alle proposte. " Occorre mettere in pratica – sostiene – politiche di educazione alla legalità, sia verso le giovani generazioni, sia verso i nuovi cittadini stranieri, individuare le diverse forme di marginalità soprattutto giovanile a Borello e in altre zone della città e potenziare l’azione di prevenzione della unità educativa di strada (formata al momento solo da quattro giovani)".