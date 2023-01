Fabbri: "La gestione del Mercato coperto a Cia-Conad? È una logica politica"

Il subentro di Cia-Conad alla società Voluptas nella direzionee gestione del Mercato coperto di Cesena ha scatenato la reazione fortemente critiche delle forze d’opposizione. Fratelli d’Italia chiede chiarimento attraverso l’istituzione di una commissione consiliare "per vederci chiaro".

L’ex consigliere comunale verde Davide Fabbri lancia invece l’allarme sulla "conadizzazione" di Cesena. Fabbri non si dice affatto sorpreso delle’epilogo della vicenda: "Non poteva andare diversamente. Vi è una logica politica piddina in tutto questo, fatta di scelte politiche ben precise: impoverire il tessuto commerciale della piccola rete dei commercianti del centro storico e privilegiere platealmente le attività della grande distribuzione organizzata (Conad del Montefiore in primis). Era facilmente prevedibile il fallimento direzionale e gestionale della struttura del Mercato Coperto".

L’ex consigliere comunale boccia poi il ‘project financing’ (affidamento ai privati in cambio della gestione) con il quale è stata condotta l’operazione di ritrutturazione del vecchio Foro annonario: "Un esempio molto discutibile di privatizzazione di spazi pubblici importanti".

Secondo Fabbri non andava espulso il mercato di produttori locali di frutta e verdura che ha ‘snaturato’ la struttura e occorre ora salvaguardare l’identità del luogo.