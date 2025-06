Fabbri nuovo presidente del Lions club Rubicone

Alla Villa Monty Banks in via Sorrivoli a Ponte Abbadesse di Cesena, è stato eletto il nuovo presidente del Lions club Rubicone per l’anno 2025-2026. E’ Michele Fabbri, 55 anni, di Cesena, consulente finanziario con oltre 33 anni di esperienza, che ha preso il posto del comandante pilota Elvis Bianchi di Gambettola. Era presente il presidente di circoscrizione Clemente Ricci e la serata è stata rallegrata dalla musica di Roberto Ricciardelli, docente di clarinetto, e Alceste Neri, accompagnatore al pianoforte, entrambi del conservatorio Martini di Bologna.

Con Michele Fabbri sono stati eletti 1° vicepresidente Cosimo ’Mimmo’ Carbone, 2° vicepresidente Daniela Amadori, segretario Ruben Bastoni, tesoriere Giovanni Clementi, cerimoniere Elisabetta Gori, presidente comitato soci Clemente Fantini, Global Extensione Team Carlo Sancisi, Global Service Team Giancarlo Fornari, presidente comitato marketing e comunicazione Luciana Trombetta, censore Fabrizio Magnani e consiglieri Massimo Gardini, Flavio Ferranti, Pietro Corica, Francesco Covarelli, Sandrea Leonardi, Massimo Magnani, Lorenzo Zavalloni. Sindaci revisori: Giuseppe Bianchi, Guido Biribanti e Mario Cantelli.

Sotto la presidenza di Elvis Bianchi il Lions Club Rubicone ha raggiunto 50 anni. Ha detto il neo presidente Michele Fabbri: "Mezzo secolo di dedizione e di impegno nell’aiutare gli altri. Fondato da un gruppo di uomini che condividevano un forte desiderio di servire la comunità, il Club Lions Rubicone si è rapidamente affermato come punto di riferimento per l’aiuto sociale e umanitario nella vallata del Rubicone e non solo. Attraverso iniziative di raccolta fondi, progetti di volontariato e cooperazione con altre associazioni, il Lions club Rubicone ha affrontato efficacemente sfide sociali e umanitarie a livello locale, nazionale e mondiale, migliorando la vita di molte persone in difficoltà. E fra i miei progetti ce n’è uno al qual tengo molto, l’Unità multisensoriale che riguarda il supporto a pazienti con demenza e Parkinson dell’ospedale Bufalini di Cesena".

A conclusione del mandato ha detto il presidente Elvis Bianchi: "E’ stato un viaggio intenso, affascinante, pieno di turbolenze e cieli sereni. Un volo che mi ha portato lontano. Ogni decollo è stata una sfida, ogni atterraggio una conquista. Sono fiero del cammino fatto".

Ermanno Pasolini