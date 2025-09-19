Fabio De Santis nominato nuovo segretario della Fp Cgil

L’assemblea generale della Funzione pubblica della Cgil Forlì Cesena ha eletto Fabio De Santis nuovo segretario generale della Funzione pubblica Cgil Forlì Cesena succedendo a Mirko Masotti. De Santis, ha inizia la sua esperienza in Cgil nel 2007 come funzionario della Fp Cgil, in distacco in legge 300 da Domus Assistenza dove lavorava come operatore socio-sanitario e ricopriva anche il ruolo di delegato sindacale. Prima dell’esperienza sindacale, aveva lavorato a Salerno nel sociale anche nell’ aree psichiatria e disabilità. Nel corso della sua esperienza sindacale, per Fp Cgil Modena, ha seguito le aziende e cooperative del comparto socio-sanitario e privato-sociale, che lavorano principalmente nei servizi pubblici in appalto. Nel 2009 è diventato responsabile Fp Cgil Modena del comparto socio-sanitario e privato-sociale, ha poi seguito gli Enti Locali come responsabile del Distretto Terre d’Argine , fino ad essere eletto nel 2016 Segretario generale della Fp di Modena. Dal 2023 ricopre l’incarico di Segretario regionale della Funzione Pubblica Cgil con delega al terzo settore e igiene ambientale , deleghe che manterrà. Hanno partecipato ai lavori dell’Assemblea Generale Fp Cgil Forlì Cesena per l’elezione del nuovo Segretario Generale: Marco Bonaccini Segretario Generale Fp Cgil Regionale Emilia- Romagna, Florindo Oliverio Segretario Nazionale Fp Cgil e Maria Giorgini Segretaria Generale Cgil Forlì Cesena. Dalla Camera del Lavoro Territoriale Cgil Forlì Cesena congratulazioni a Fabio De Santis per il nuovo incarico e un ringraziamento sentito a Mirko Masotti per tutto il lavoro svolto in più di vent’anni di lotte sindacali.