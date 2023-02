Fabio Molari, musicate le sue poesie in dialetto

di Ermanno Pasolini

Tredici poesie in dialetto romagnolo scritte da Fabio Molari, per il terzo mandato consecutivo sindaco di Montiano, musicate dalla francese Marie Rascoussier e da Fabio Briganti entrambi residenti a Forlimpopoli e poi portate in concerto dal gruppo ’Marcabru’ in anteprima all’osteria ’L’Albero dei Pavoni’ a Montenovo di Montiano, il locale del sindaco e di sua moglie Gigliola. I ’Marcabru’ sono formati da Fabio Briganti voce, violino, lap steel guitar e chitarra elettrica a tre corde di sua costruzione, da Marie Rascoussier voce e basso elettrico, Filippo Fiorini di Forlimpopoli didgeridoo (strumento degli aborigeni australiani) e sintetizzatori e da Mirco Greggi di San Marino batteria e flauto. Le poesie dialettali del sindaco Molari, trasformate in canzoni, sono sicuramente un fatto più unico che raro.

Dice Fabio Briganti portavoce del gruppo: "Il nostro incontro con Fabio Molari risale a una trentina di anni fa quando lui cominciò a stampare i mini libri di poesie dialettali. Abbiamo cominciato a musicare le poesie trasformandole in canzoni. Nei nostri spettacoli ci sono tante canzoni in diverse lingue dal siberiano, all’inglese, all’antico spagnolo fino al dialetto romagnolo per non dimenticare le nostre radici. La prima poesia di Molari che abbiamo musicato si intitolava ’Burdel’ e risale a 28 anni fa. Finora ne abbiamo musicate una ventina dalle quali sono state tratte le 13 che portiamo in concerto. I ’Marcabru’ sono nati nel 2004, abbiamo inciso sei album con molte collaborazioni fra le quali quelle con Roberto Mercadini, Ivano Marescotti e Alessandro Fiori. Fra le canzoni incise una quindicina sono poesie musicate e cantate di Fabio Molari e abbiamo presentato tre inediti ’Pizoun viazadour’ (Piccioni viaggiatori), ’Novli’ (Nuvole) e ’Tot e caenta’ (Tutto canta). Lo spettacolo è strutturato su tre atti: il primo dedicato al passato e ai ricordi; il secondo al presente e il terzo al futuro e quindi alle speranze, alle attese. Poi c’è una canzone finale che riassume i tre momenti, ’Novli’, che rappresenta l’inesorabile scorrere del tempo che passa e purtroppo non torna. La nostra forza riguarda anche gli strumenti, in parte autocostruiti con materiale riciclato. Il nome Marcabru è un trovatore giullare di origine popolare della Provenza del 1200".

Soddisfatto Fabio Molari che ha visto realizzare un altro dei suoi sogni: "E’ vero, è un sogno che ho visto realizzarsi. La poesia in lingua romagnola si è sposata con la musica ed è nato un connubio straordinario con uno spettacolo unico nel suo genere. Io continuerò a scrivere poesie in dialetto e spero che anche le prossime possano piacere ai musicisti talentuosi dei Marcabru perchè voglio continuare a lavorare con loro".