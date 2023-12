Fabrizio Bosso e il jazz risuonano al Petrella

Si chiude in bellezza il 2023 al teatro Petrella di Longiano con l’ultimo appuntamento all’insegna della musica jazz. Questa sera alle ore 21.30 il teatro ospita l’appuntamento Jazz Inc feat Fabrizio Bosso. L’ensemble italiano dei Jazz Inc è composto da Alessandro Fariselli al sassofono, Alessandro Altarocca al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria. La band sarà accompagnata da un ospite d’eccezione, il trombettista Fabrizio Bosso.

Il sodalizio tra il celebre trombettista e i Jazz Inc va avanti da oltre un decennio e li ha visti protagonisti in moltissime performance, festival jazz, teatri e jazz club in tutta Italia. Fabrizio Bosso è considerato uno dei migliori trombettisti a livello internazionale, sia per la sua tecnica esperta e raffinata sia per il feeling che caratterizza i suoi assoli, ora funambolici ora densi di lirismo e pathos, ma sempre puntuali e ricchi di estro.

Versatile e dal linguaggio eclettico e moderno, l’ensemble italiano dei Jazz Inc è un affiatatissimo gruppo di musicisti che spazia dal jazz al soul-jazz e al funk. I Jazz Inc hanno collaborato con artisti del calibro di Mario Biondi, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Gegè Telesforo, Flavio Boltro, Tullio De Piscopo, Dave Weckl, Joyce Yuille, Karima e tanti altri grandi protagonisti del genere.

Grazie al loro sound, che prende spunto dal jazz degli anni ’60 (in particolare dal soul-jazz) ma è sensibile alle sonorità più moderne, il quintetto si sta imponendo sempre di più nel panorama jazzistico nazionale con numerose performance e riconoscimenti.

I biglietti sono acquistabili online al link: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/jazz-inc-feat-fabrizio-bosso/224145.

La vendita presso la biglietteria del Teatro Petrella è possibile il giorno dello spettacolo 2 ore prima dell’inizio dello spettacolo. Informazioni a info@ilteatropetrella.it.