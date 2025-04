Faccani: "Qui ristorazione di alto livello"

Il grande Alberto Faccani torna a Cesenatico per parlare di turismo e ovviamente di cucina. L’occasione è stata l’ultima puntata del PodcArt, il ciclo di Podcast organizzato all’Art by Mbt, il locale sul lungomare di Massimiliano Baldacci Torroni e di Ivan Mazzucchelli.

Faccani, lei è l’unico nel territorio ad avere due stelle Michelin con il Magnolia di Longiano, ma a Cesenatico mantiene sempre un legame stretto.

"Per me questa è una città bellissima, dove con il Magnolia sono cresciuto tantissimo e dove tuttora ho delle soddisfazioni con il Veranda".

A proposito, è vero che il Veranda l’ha disegnato lei?

"E’ una mia idea originale, l’ho disegnato personalmente creando un ambiente familiare, proprio come le verande di casa nostra. Uno dei complimenti più belli che riceviamo dai clienti è quando ci dicono che si sentono a casa. Io qui ho cercato di procurarmi il miglior pesce e di avere come cottura una griglia col carbone a legno che, secondo me, è un plus. Il Veranda è il ristorante che ho sempre desiderato frequentare nel mio giorno libero e ho trovato nello chef Matteo Guiducci un grande professionista capace di interpretare la cucina che avevo in mente".

Cesenatico è una delle capitali della gastronomia, secondo lei come è il livello dei ristoranti?

"Dico alto, perchè a Cesenatico ci sono due ristoranti stellati e si mangia bene un po’ dappertutto".

Il problema del personale lo avverte anche lei?

"Nella ristorazione il problema è più accentuato perché i nostri orari non sono attraenti per i giovani, sta a noi imprenditori provare a rendere il lavoro più a misura di giovane, magari modulando gli orari e i giorni di riposo, in ogni caso, noi cerchiamo sempre nuove figure, anche adessso".

Chi sono gli chef che stima di più?

"Sono tanti, ma se devo fare due nomi dico Gualtiero Marchesi e Alain Ducasse".

Il Magnolia è nato nel 2003 a Cesenatico, poi si è trasferito a Longiano, perchè?

"Volevo una location che consentisse agli ospiti di vivere un’esperienza di un certo tipo, cosa a cui non potevo ambire con la sede a Cesenatico di viale Trento, che è una strada molto trafficata".

Un pensierino alla terza stella lo fa?

"Sì, ma deve arrivare nei tempi giusti, perchè oltre alla meta conta molto il viaggio, quale percorso si è fatto".

Qual è secondo lei il migliore ristorante.

"E’ l’El Celler de can Roca, a Girona, per me il migliore del mondo".

Giacomo Mascellani