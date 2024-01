Faccia a faccia tra le istituzioni per il rilancio del settore turistico

"Il rilancio del settore turistico stagionale nel comprensorio cesenate" è il tema del convegno che si tiene oggi pomeriggio, a partire dalle 15, nel salone del Grand Hotel da Vinci di Cesenatico.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere sul territorio la legalità contrattuale in primis del settore turistico, ritenendo indispensabile promuovere un’evoluzione del settore, che ha riscontrato negli ultimi anni una difficoltà nel reperire la manodopera qualificata. Dopo i saluti del presidente della provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, interverranno il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, Gianluca Gregori, coordinatore Cst Eburt Cesena, Gianluca Bagnolini, presidente di Ebiter Cesena, e Graziano Gozi, coordinatore Cst Ebter Cesena.

A seguire ci sarà spazio per gli interventi tecnici di Stefano Armuzzi, responsabile Cpi di Savignano sul Rubicone, per la "Presentazione del portale", e del consulente del lavoro Mauro Agostini per le modalità operative. Seguirà una tavola rotonda alla quale interverranno i presidenti Augusto Patrignani di Confcommercio Cesenate, Monica Ciarapica di Confesercenti Ravenna-Cesena, Leandro Pasini di Adac Federalberghi e Simone Battistoni della Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico. Fra gli altri interventi ci saranno quelli di Annamaria Diterlizzi, dirigente del Servizio Territoriale Area Est di Rimini e Forlì-Cesena, Gianluca Gregori, segretario generale Filcams Cgil di Forlì-Cesena, Gianluca Bagnolini, segretario generale Fisascat Cisl Romagna, Maurizio Milandri, segretario generale Uiltucs Uil di Cesena.

Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Corsini, assessore regionale al turismo e al commercio dell’Emilia-Romagna. Modera l’incontro Federica Mosconi, giornalista di Teleromagna.

