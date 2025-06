Facilitare i cambi di destinazione d’uso in centro storico e procedere con l’abbellimento attraverso l’arredo urbano con lo storytelling che racconta la città. Sono solo due delle richieste del comitato comunale di Confartigianato Cesena che si è riunito nei locali de ‘La Bottega dello Scottadito’, alla presenza di una delegazione di imprese associate del centro storico. Sono state evidenziate le difficoltà legate alla stagnazione dei consumi, alla chiusura di attività e alle vetrine spente, ai problemi di accesso di persone e merci in centro, all’aggravio di oneri comunali come l’occupazione di suolo pubblico, ai crescenti episodi di microcriminalità. "Vogliamo - afferma Alessandro Fagioli, presidente del comitato locale di Confartigianato - che in centro storico si possa ancora fare impresa con successo. La crisi del commercio tradizionale è sotto gli occhi di tutti, ma allo stesso tempo ci sono nuove attività, anche artigianali o professionali, che potrebbero insediarsi se ci fosse una strategia di sviluppo. Alla politica non chiediamo risorse ingenti, ben sapendo che in questa fase non sono disponibili, ma di contribuire a rendere il centro più attrattivo, pulito, bello e sicuro, nonché di facilitare l’insediamento di nuove attività attraverso i cambi di destinazione d’uso degli immobili che devono essere semplificati e voucher mirati a chi desidera effettuare investimenti per aprire o rinnovare l’attività. Sul tema della mobilità – prosegue il presidente Fagioli - riteniamo che non vada esteso l’attuale perimetro della ztl, ma che vada migliorato l’accesso anche tramite il trasporto pubblico locale. Gli eventi devono essere continuativi, definiti secondo una programmazione almeno annuale e con un budget certo, coinvolgendo di più le attività già esistenti come quelle della ristorazione. Anche sull’arredo urbano si può fare meglio, a cominciare dagli aspetti più semplici (panchine, fioriere) ma anche sperimentando nuove soluzioni come lo storytelling delle vie principali del centro, sul modello di altri comuni come Gatteo e Bologna, ad esempio. Se fosse meglio comunicato il valore anche storico del nostro centro, si potrebbe coinvolgere di più le scuole".