Facoltà di Psicologia, seminario su salute mentale e libertà

Domani mattina a partire dalle 9.30 l’Aula Magna del Dipartimento di Psicologia (Piazzale Aldo Moro, 90) accoglierà un seminario su salute mentale nel quale è programmata la presenza, tra gli altri, di Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti civili e digitali impegnata nella lotta per la libertà delle donne iraniane.

Promossa dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche di Forlì-Cesena dell’Azienda USL della Romagna, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, la mattinata di studio offrirà ai partecipanti l’occasione di confrontarsi sul tema del rapporto inscindibile tra benessere mentale e libertà individuali che si basa sul convincimento che solo una società in cui è possibile esercitare i diritti individuali ed esprimere liberamente il proprio pensiero può sostenere l’aspirazione universale al benessere e alla felicità.

I lavori, condotti dalla giornalista Elide Giordani, saranno introdotti dalla Direttrice del Dipartimento di Psicologia, professoressa Elvira Cicognani, e dalla già Presidente della Commissione Salute del Senato 18esima Legislatura, Dottoressa Annamaria Parente. A seguire, il Sindaco Enzo Lattuca interverrà soffermandosi su diritti civili, libertà individuali e benessere collettivo. Parlerà invece di Libertà e salute mentale il professore Michele Sanza, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Fo-Ce dell’Ausl Romagna. A questo contributo farà seguito la lectio di Pegah Moshir Pour, nata in Iran e cresciuta in Italia, che parlerà della lotta per la libertà delle donne iraniane.

Il seminario, che si rivolge agli studenti e alla cittadinanza, è patrocinato dal Comune di Cesena ed è stato accreditato ECM per i dipendenti dell’Azienda Ausl della Romagna.