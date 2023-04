Falegnami a rischio estinzione L’allarme di Confartigianato nel settore del legno e arredo

"Mancano falegnami e tappezzieri nelle imprese di legno e mobili". È l’imprenditore mercatese Ivano Scarpellini (nel direttivo nazionale Confartigianato di legno e arredo) che lancia l’allarme di ritorno dal Salone Internazionale del Mobile, l’evento che celebra la contaminizione di design, progettazione e produzione del made in Italy del legno e dell’arredo. Scarpellini ha partecipato assieme a una delegazione di imprenditori aderenti a Confartigianato del settore legno e arredo. "A fine 2022 - dice Scarpellini - il settore di Legno e Mobili in Italia contava 48mila imprese attive, 28.600 del Legno e 19.793 dei Mobili, in riduzione del 7% rispetto al 2019. Nel territorio la tenuta delle imprese della filiera è stazionaria. Già nel 2022 si è consolidato il recupero dei livelli di attività precedenti alla pandemia: nel settore dei prodotti legno la produzione è salita del 3,7% rispetto al 2021, mentre la produzione dei mobili è salita dello 0,9% in un anno".

"Ma nel corso della ripresa post pandemia - aggiunge Scarpellini - è cresciuta anche nel settore in esame la quota di imprese che lamentano la mancanza di manodopera. A fronte di domanda di lavoro dinamica annuale del 2022 molto vivace per le imprese di Legno e Mobili (+25,1%), le entrate difficili da reperire sono il 52,1% del totale. Tra le figure più ricercate sono tappezzieri e materassai (75,5%), installatori di infissi e serramenta (70,2%), disegnatori industriali e professioni assimilate (68,5%), verniciatori artigianali ed industriali (67,0%), falegnami e attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno (59,4%) e operai addetti a macchinari di

produzione in serie di mobili e articoli in legno (57,0%). In particolare, i falegnami e attrezzisti di macchine per la lavorazione

del legno sono i lavoratori più ricercati dal settore".