’Fall Foliage’, al via l’incanto dell’autunno

Natura in technicolor Alto Savio. E così lo spettacolo, regalato ogni autunno dal cambiamento di colore delle foglie di boschi e foreste, avvolgerà anche quest’anno la ’Tre giorni’ della decima edizione del ’Fall Foliage Festival 2023’ di Bagno di Romagna, in calendario da oggi a domenica 22 ottobre 2023.

Una suggestiva e sicuramente coinvolgente iniziativa proposta e sponsorizzata da Tre Terme di Bagno e organizzata da Esploramontagne, in collaborazione con altri enti e associazioni, che prenderà il via questa sera alle 21, a Palazzo del Capitano di Bagno, con una conferenza sul Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, a cura del dottor Franco Locatelli, funzionario del predetto Ente Parco.

Poi sabato, alle 15, si svolgerà una facile escursione (partecipazione gratuita), con guida ambientale. Una piacevole camminata che, con partenza da piazza Ricasoli, si snoderà lungo il sentiero escursionistico dei ’Quattropassi attorno a Bagno’, uno splendido percorso tra i boschi dei primi dintorni del paese termale d’Alto Savio.

Poi dalle 14.30 alle 17.30, in piazza Ricasoli, inizierà l’attività dei Laboratori per bambini, oltre all’intrattenimento musicale con i Camerata Veneziana. La sera, alle 21, a Palazzo del Capitano, conferenza fotografica ’I Borghi più belli d’Italia’, a cura di Marco Baccini, sindaco del Comune di Bagno.

Domenica 22 alle 9, partenza da Piazza Ricasoli per l’escursione (gratuita), di media difficoltà, con guida ambientale, per seguire l’itinerario ’L’anello delle Valli’, per una durata di 4 ore. Dalle 10, invece, sempre in piazza Ricasoli, andrà in campo la tradizionale ’Sagra della Castagna’, a cura della Pro Loco di Bagno. Funzioneranno stand gastronomici con prodotti tipici e di stagione. Inoltre, per le vie del paese si terrà il mercatino, e vi sarà anche l’intrattenimento con giochi di una volta in legno e con i gonfiabili. Il programma prevede, altresì, dalle 14.30 alle 16, il Laboratorio musicale con il ’Duo Baguette’.

Alle 14,30 visita guidata (gratuita) al paese di Bagno, uno dei Borghi più belli d’Italia, con partenza dalla millenaria Basilica di Santa Maria Assunta. A conclusione della ’Tre giorni’ del ’Fall Foliage Festival 2023’, alle 16, nella piazzetta del Palagio a Bagno, andrà in scena una performance di improvvisazione teatrale a cura di Teatro Cesena. Per informazioni e prenotazioni per le escursioni, gli interessati dovranno contattare Esploramontagne (Pier Luigi Ricci, guida ambientale escursionistica: 3397794029).