Fall Foliage, il Festival dei colori dell’autunno

Con l’autunno, boschi e foreste d’Alto Savio si vestono di suggestivo e coinvolgente technicolor. E così, anche quest’anno il fine settimana dell’ultima decade di ottobre, a Bagno di Romagna si tiene il Fall Foliage, festival dei colori e dei sapori dell’autunno, con programma inserito nella rassegna "Autunno Slow" del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Anche quest’anno, dunque, il Fall Foliage Festival di Bagno celebra la magìa variopinta dell’autunno, trasformando il borgo turistico e termale, e i suoi dintorni, in una vera tavolozza di colori, dipingendo il paesaggio e l’ambiente naturale di varie e piacevoli sfumature, di policromie che vanno dal giallo dorato al rosso intenso, oltre a mantenere il verde intenso di pini abeti e altri alberi sempreverdi. Il Fall Foliage Festival di Bagno, corredato altresì da altri appuntamenti ed eventi, è anche un modo speciale per vivere e apprezzare la stagione autunnale, per abbracciare la bellezza dell’ambiente naturale dell’alto Appennino cesenate, che in questo periodo regala ancor più panorami mozzafiato. Impossibile dar conto di tutto il ricco programma di iniziative della tre giorni del Fall Foliage, che prende il via stasera alle 21, a Palazzo del Capitano, a Bagno, con la conferenza "La foresta, il lupo, l’uomo e altre bestie meravigliose", rappresentata da una conversazione sulla Conservazione, con una biologo "sarvatico", a cura del biologo faunista Marco Lucchesi. Sabato e domenica escursioni alla ricerca anche dei funghi, laboratori, spettacoli itineranti, caccia al tesoro e tanti altri appuntamenti per grandi e piccoli. Per info 0543/911046.

Gilberto Mosconi