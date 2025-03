Fallimento dell’Ac Cesena. Obiettivo su Luca Mancini

La sedicesima udienza del processo per la bancarotta che si sta svolgendo in tribunale a Forlì davanti al collegio giudicante presieduto da Marco De Leva, è stata dedicata interamente alla posizione di Luca Mancini, commercialista e imprenditore cesenate con esperienze politiche e la passione del calcio. Per tre anni, dal 2010 al 2013 è stato un perno dell’attività dell’Associazione Calcio Cesena: faceva parte del consiglio d’amministrazione senza deleghe specifiche, ma aveva l’incarico di direttore generale ed era anche il commercialista di riferimento della società. Due sono stati i testimoni ascoltati ieri mattina: l’allora segretario generale Marco Semprini e Giovanni Ungania, commercialista bolognese che ha redatto una relazione sui bilanci di quegli anni per conto della difesa di Mancini, curata dagli avvocati Tommaso Guerrini e Gianluca Bernardini di Bologna. Marco Semprini, originario di Santarcangelo dove esordì come calciatore, ha poi sviluppato una carriera nella segreteria di squadre di calcio sempre più importanti, Spezia, Cesena, San Marino, Bellaria e Bologna. Da una decina d’anni è segretario generale dell’Atalanta che sta lottando al vertice della classifica in serie A. Semprini ha spiegato il rilievo della segreteria in una società del calcio professionistico, e ha riferito dei controlli sempre conclusi positivamente della Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società calcistiche, e dei rapporti con Lega Calcio e Federazione.

Ma è stata la deposizione di Giovanni Ungania quella sulla quale si è incentrata la schermaglia di domande fra il pubblico ministero Francesca Rago e gli avvocati difensori degli imputati. Il consulente ha presentato un’esauriente relazione sui bilanci di quegli anni dell’Ac Cesena, cercando di spiegare quarto sia difficile parlare, per esempio, di continuità aziendale per una società che può passare nel giro di pochi mesi dalle stelle alle stalle a seconda dei risultati sportivi: nell’anno in cui Luca Mancini uscì dall’organigramma, l’Ac Cesena fu promosso in serie A e incassò un contributo di 25 milioni di euro per diritti televisivi e altro. Ci sono evidentemente troppe variabili importanti per poter fare previsioni a lungo termine sull’andamento economico di una società calcistica. La prossima udienza si terrà fra due settimane e sarà l’ultima dell’istruttoria dibattimentale, poi ci sarà un pausa e quindi la discussione, con gli interventi del pubblico ministero Francesca Rago e poi degli avvocati difensori degli undici imputati. La sentenza è prevista l’8 luglio, più di due anni e mezzo dopo l’inizio del processo. E siamo solo al primo grado.

Paolo Morelli