Fallisce lo scippo, viene inseguito e catturato

I carabinieri di Cesenatico hanno arrestato uno scippatore che aveva preso di mira una donna di Rimini che stava prendendo il treno. E’ accaduto venerdì scorso attorno alle 17.45, quando la donna sulla cinquantina stava salendo sul convoglio per Rimini. Un cittadino marocchino ha tentato di strapparle la borsetta, ma la donna ha resistito così il 28enne si è dato alla fuga. Sono stati attimi interminabili, ma fortunatamente in zona erano presenti i carabinieri del Servizio di intervento operativo, del 4° Battaglione Mestre, di rinforzo alla Compagnia dei carabinieri di Cesenatico per il periodo estivo. La pattuglia, allertata dalle grida della donna, è intervenuta e ha avviato le ricerche, con i pochi elementi forniti dalla vittima.

Il 28enne alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga, ma i militari l’hanno fermato dopo un inseguimento e una strenua resistenza. L’autore del reato, un marocchino in Italia senza fissa dimora e irregolare sul territorio, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato in caserma, dove gli è stata notificata una denuncia per i reati di tentato furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato l’arresto e il processo si svolgerà nelle prossime settimane, in quanto l’avvocato del 28enne ha chiesto i termini a difesa. Il malvivente ora è libero e la donna di Rimini, sotto choc, non ha subito lesioni.

g.m.