Si finge un altro per otto anni: "Io non sono io". Espulso dall’Italia

Cesena, 1 gennaio 2024 – Ha vissuto per ben 8 anni sotto falsa identità, riuscendo a farla franca. Sfruttando il permesso di soggiorno di un parente, un senegalese irregolare era riuscito a ottenere una carta di identità falsa, una patente di guida contraffatta, un alloggio e un lavoro. Una sola identità condivisa da due persone differenti, un curioso caso di sostituzione di persona andato avanti dal 2015 ad oggi. Come un ’fantasma’ circolava nella nostra provincia, dove viveva nascondendo la sua vera identità, e nessuno (tranne forse i familiari stretti) aveva mai sospettato nulla.

La cosa è venuta a galla perché un senegalese di 50 anni si è presentato giovedì scorso all’ufficio immigrazione della Questura di Forlì per rinnovare il permesso di soggiorno necessario per soggiornanti di lungo periodo. Una pratica ordinaria, ma dal computer della polizia è saltato fuori un caso di apparente omonimia: si trattava della persona che si aggirava nel nostro territorio sotto falsa identità.

A carico del senegalese, presentatosi all’ufficio immigrazione, è venuta fuori anche una pendenza giudiziaria, rimasta a lungo inevasa per la sua irreperibilità. La cosa ha insospettito gli agenti, poiché dalla documentazione prodotta per il rinnovo del permesso di soggiorno risultava che lo straniero vantasse una presenza continua nel territorio, con residenza in un comune della nostra provincia e con un lavoro continuativo.

Quello indicato era però l’appartamento preso in affitto dall’altro uomo. Anche il contratto di lavoro esibito per giustificare i redditi, pur collegato al permesso di soggiorno dell’interessato, in realtà appariva essere stato sottoscritto dall’azienda con l’altro uomo. A furia di scavare si è arrivati a pensare che l’uomo fosse stato fuori dall’Italia per diversi anni, anche se dai documenti forniti risultava aver lavorato e soggiornato in un comune in provincia di Forlì-Cesena. Da qui l’ipotesi che qualcuno si fosse sostituito al senegalese in regola.

Il personale della squadra mobile e dell’ufficio immigrazione ha rintracciato la persona che aveva assunto l’identità dell’uomo in regola. Alla vista degli agenti che bussavano alla sua porta, l’uomo ’fantasma’ ha ammesso subito di essersi sostituito al parente. Stanco forse di un’identità effimera e di vivere nell’ombra, l’uomo si sarebbe rivolto ai poliziotti dicendo: "Io non sono io", confermando così il quadro indiziario di una sostituzione di persona.

Davanti ai poliziotti l’uomo ha riferito di essere un parente del senegalese 50enne. Quest’ultimo avendo deciso di lasciare il territorio nazionale 8 anni fa, aveva pensato di aiutarlo passando al lui, irregolarmente, la propria carta di soggiorno con validità illimitata nel tempo, ma una volta rientrato in Italia si è rivolto all’ufficio immigrazione per regolarizzare la sua posizione. Ora l’autore della sostituzione si è riappropriato dei suoi panni e del suo passato, ma è stato anche denunciato per atti falsi ed è stato espulso dal prefetto con ordine di lasciare il territorio nazionale. Per la persona regolare è stato avviato il procedimento di revoca di soggiorno. E l’Inps dovrà stornare la contribuzione versata a una persona che viveva sotto falsa identità.