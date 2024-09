Falzaresi lascia la gestione del Cfh Executive

A Cesenatico si conclude un’esperienza imprenditoriale che ha rappresentato l’inizio di un successo in campo turistico. È l’Hotel Executive, una delle strutture ricettive più grandi della costa di Forlì-Cesena. La gestione dell’albergo nel 2010 venne rilevata da Andrea Falzaresi, un imprenditore all’epoca quarantenne, che aveva l’ambizione di realizzare un hotel innovativo, il primo con il servizio all inclusive con l’open bar ed i bambini sempre gratis. Fu un successo, con intere settimane sold out e continue richieste di prenotazioni e informazioni. A quel punto la maggior parte degli imprenditori avrebbe capitalizzato, gestendo quella singola struttura o magari cercando di acquistarne una. Invece Falzaresi iniziò ad aprire alberghi di questo tipo in tutta la Romagna, sino agli attuali 13 villaggi che formano la catena Club Family Hotel, la più grande e importante d’Europa dedicata alle vacanze delle famiglie con bambini, con oltre 1.100 camere, 350mila presenze all’anno e 600 dipendenti in organico. L’Hotel Executive, dove lavorano una cinquantina di giovani, è dunque la madre di un piccolo impero. La notizia del giorno è che dal prossimo anno Falzaresi non gestirà più questa struttura e ne aprirà altre due in altri lidi: "Oggi chiudiamo un grande capitolo – dice l’imprenditore –, concludiamo la stagione 2024 in bellezza, ma con essa chiudiamo anche le porte del nostro amatissimo Cfh Executive. È qui che tutto è iniziato, è stato il primo Club Family Hotel che abbiamo aperto, il luogo dove i nostri sogni hanno preso vita. Oggi, con il cuore pieno di emozioni, salutiamo una struttura che ha significato così tanto per tutti noi. In questo giardino, tra queste mura, abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Ogni angolo del Cfh Executive è intriso di ricordi, milioni di sorrisi, risate, e affetti condivisi con le tante famiglie e i collaboratori che sono passati di qui. Non ci sono parole per descrivere ciò che lasciamo, ma sappiamo che ogni ricordo sarà custodito gelosamente nei nostri cuori, come un dono prezioso. Il Cfh Executive è stato il nostro primo grande amore, e come tutti i primi amori, sarà indimenticabile". Falzaresi dedica un pensiero ai turisti: "Ringraziamo di cuore le famiglie che ci hanno scelto e hanno condiviso con noi i loro momenti speciali. Questo hotel è stata una casa per molte di loro e ne siamo orgogliosi. Qui abbiamo accolto persone meravigliose e assunto ragazze e ragazzi che fanno parte della nostra squadra e si sono commossi tutti nell’ultima giornata di apertura. L’Executive ci mancherà tantissimo, ma è arrivato il momento di salutarci, pronti a scoprire quali nuove avventure ci riserverà il futuro".

Giacomo Mascellani