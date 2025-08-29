Confronto senza acuti
Cronaca
CronacaFame di giustizia al Bufalini. Medici digiunano per Gaza
29 ago 2025
REDAZIONE CESENA
Fame di giustizia al Bufalini. Medici digiunano per Gaza

Presidio ieri davanti all’ingresso dell’ospedale: coinvolti circa sessanta operatori sanitari

La manifestazione davanti all’ingresso dell’ospedale Bufalini con circa sessanta tra medici e operatori sanitari

La manifestazione davanti all’ingresso dell’ospedale Bufalini con circa sessanta tra medici e operatori sanitari

Medici e operatori sanitari di Cesena hanno aderito – come hanno fatto migliaia di loro colleghi, da un capo all’altro del Paese - alla giornata nazionale di digiuno per Gaza. L’iniziativa, tenutasi nella giornata di ieri, è stata promossa dal movimento "Sanitari per Gaza", con il sostegno di oltre cento associazioni. Il presidio cittadino si è svolto, nel primo pomeriggio, davanti all’ingresso principale dell’ospedale ‘Bufalini’: qui si sono ritrovati circa sessanta professionisti in camice – in gran parte donne – che hanno scelto di digiunare in forma di protesta contro quanto sta accadendo nella martoriata striscia di Gaza. In Emilia-Romagna si contano almeno 1.600 adesioni di operatori sanitari, in tutta Italia è stata superata la quota di 10.000. "Come professionisti sanitari – si legge nel documento diffuso a livello nazionale – in nome dei valori deontologici che ci impegnano a difendere sempre la dignità umana, esprimiamo la nostra profonda indignazione e rifiutiamo di rimanere in silenzio di fronte al genocidio in corso a Gaza, pianificato deliberatamente dal governo di Israele con la complicità dei governi occidentali". La protesta è partita lo scorso luglio dalla Toscana e si è diffusa rapidamente nelle altre regioni, anche grazie al sostegno di associazioni come Cgil e Arci e di tanti cittadini. I partecipanti alla protesta hanno chiesto al governo italiano di adoperarsi sia per la sospensione immediata di accordi militari e forniture di armi a Israele, sia per il ‘cessate il fuoco’, nonché per l’apertura di corridoi umanitari a supporto della popolazione di Gaza. I sanitari hanno chiesto, inoltre, alle aziende e istituzioni sanitarie, agli ordini professionali, alle società scientifiche e alle università di adottare una dichiarazione formale in cui si riconosca il genocidio in corso e ci si impegni a contrastarlo, sottoscrivendo la petizione internazionale dal titolo "Stop the silence".

Maddalena De Franchis

