Fame di giustizia al Bufalini. Medici digiunano per Gaza

Medici e operatori sanitari di Cesena hanno aderito – come hanno fatto migliaia di loro colleghi, da un capo all’altro del Paese - alla giornata nazionale di digiuno per Gaza. L’iniziativa, tenutasi nella giornata di ieri, è stata promossa dal movimento "Sanitari per Gaza", con il sostegno di oltre cento associazioni. Il presidio cittadino si è svolto, nel primo pomeriggio, davanti all’ingresso principale dell’ospedale ‘Bufalini’: qui si sono ritrovati circa sessanta professionisti in camice – in gran parte donne – che hanno scelto di digiunare in forma di protesta contro quanto sta accadendo nella martoriata striscia di Gaza. In Emilia-Romagna si contano almeno 1.600 adesioni di operatori sanitari, in tutta Italia è stata superata la quota di 10.000. "Come professionisti sanitari – si legge nel documento diffuso a livello nazionale – in nome dei valori deontologici che ci impegnano a difendere sempre la dignità umana, esprimiamo la nostra profonda indignazione e rifiutiamo di rimanere in silenzio di fronte al genocidio in corso a Gaza, pianificato deliberatamente dal governo di Israele con la complicità dei governi occidentali". La protesta è partita lo scorso luglio dalla Toscana e si è diffusa rapidamente nelle altre regioni, anche grazie al sostegno di associazioni come Cgil e Arci e di tanti cittadini. I partecipanti alla protesta hanno chiesto al governo italiano di adoperarsi sia per la sospensione immediata di accordi militari e forniture di armi a Israele, sia per il ‘cessate il fuoco’, nonché per l’apertura di corridoi umanitari a supporto della popolazione di Gaza. I sanitari hanno chiesto, inoltre, alle aziende e istituzioni sanitarie, agli ordini professionali, alle società scientifiche e alle università di adottare una dichiarazione formale in cui si riconosca il genocidio in corso e ci si impegni a contrastarlo, sottoscrivendo la petizione internazionale dal titolo "Stop the silence".

Maddalena De Franchis