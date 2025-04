Famiglia isolata, soluzioni facili ma il sindaco dice no

Niente da fare: il Comune di Bagno di Romagna non vuole riconoscere il diritto della famiglia Gentili a raggiungere la propria abitazione in auto perché si trova ai margini della mulattiera che dalla strada provinciale di fronte all’albergo Euroterme si inerpica verso Pietrapazza. In passato però, nelle medesime condizioni, gli aveva rilasciato il permesso di ristrutturare la casa incassando i relativi oneri. E’ questa la sintesi della risposta fornita a Olinto Bergamaschi, capogruppo in consiglio comunale della lista ‘Andare Oltre’ che aveva presentato un’interrogazione al sindaco Enrico Spighi sulla contraddizione di un Comune che in un primo tempo autorizza i lavori nell’antica casa di famiglia della famiglia Gentili e incassa i relativi oneri, ma dopo pochi anni appone un cartello di divieto di accesso anche per i residenti.

"E’ una vicenda incredibile – commenta Olinto Bergamaschi –: la famiglia Gentili paga regolarmente le tasse comunali, gli oneri del Consorzio di Bonifica Savio-Borello, ma da 14 anni le si impedisce di raggiungere la propria abitazione con mezzi motorizzati. Questo accade pochi anni dopo aver consentito la ristrutturazione dell’immobile incassando i relativi oneri: forse in Comune pensavano che portassero i materiali edili a dorso di mulo?".

In realtà una soluzione ci sarebbe, anzi ce ne sarebbero due: allungare di qualche decina di metri la strada vicinale Molino come aveva ipotizzato l’allora sindaco Lorenzo Spignoli, ma il suo successore Marco Baccini ha cancellato l’ipotesi. L’altra soluzione, che non comporterebbe oneri per il Comune, è quella di consentire il passaggio ai residenti come prevede il Regolamento forestale regionale in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale numero 30 del 1981, approvato con decreto del presidente numero 122/ 2018, che al comma 1 dell’articolo 62 prevede il divieto di transito dei mezzi a motore sulle piste forestali, comprese le mulattiere, ad eccezione di "proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti". Questo regolamento è espressamente citato in una risposta del 24 aprile 2019 a un avvocato incaricato dalla famiglia Gentili, firmata dall’allora sindaco Marco Baccini, ma non viene applicato. E il suo successore Enrico Spighi continua a negare il diritto di una famiglia a raggiungere casa propria.