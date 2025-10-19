Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaFanalino di coda per i salari: "La nostra provincia ultima in regione: non è un caso"
19 ott 2025
ANNAMARIA SENNI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Fanalino di coda per i salari: "La nostra provincia ultima in regione: non è un caso"

Fanalino di coda per i salari: "La nostra provincia ultima in regione: non è un caso"

Retribuzione globale media annua di 29.398 euro a Forlì-Cesena, 71ª in Italia. I dati dell’osservatorio JobPricing sono commentati da Francesco Marinelli di Cisl.

Francesco Marinelli, segretario Cisl Romagna, indaga le cause dell’arretramento della Romagna nelle retribuzioni

Francesco Marinelli, segretario Cisl Romagna, indaga le cause dell’arretramento della Romagna nelle retribuzioni

Forlì-Cesena fanalino di coda: gli stipendi più bassi della regione sono nella nostra provincia. Se (per qualcuno) i conti non tornano, basta dare un’occhiata ai dati dell’osservatorio JobPricing. I bassi salari in Italia rappresentano un grosso problema e il tema è molto sentito. La nostra provincia, ahinoi, non si colloca in una buona posizione, tanto che si ferma al 71° posto (con una perdita di tre posizioni) per quanto riguarda il valore delle retribuzioni, che si attesta, a Forlì-Cesena, sulla media di 29.398 euro all’anno. Stiamo ovviamente parlando di salari lordi, che (conti alla mano) ammontano a 2.449,83 euro lordi mensili. Il nuovo ‘Jp Geography Index 2025’, elaborato dall’Osservatorio JobPricing, analizza le dinamiche retributive su scala nazionale, rivelando forti squilibri proprio all’interno delle singole regioni.

L’Emilia-Romagna, nel suo insieme, si conferma tra le aree più solide del Paese con una retribuzione globale annua media di 32.953 euro, superiore alla media nazionale di 32.402 euro, e si posiziona al sesto posto nella classifica regionale italiana. Tuttavia, un’analisi provinciale evidenzia una chiara spaccatura interna: l’Emilia corre, la Romagna rallenta. Il divario è interno alla regione: tutta la Romagna si conferma fanalino di coda. Le province emiliane lungo la Via Emilia - da Piacenza a Bologna - appaiono trainanti per l’economia regionale. Bologna è la prima della regione e sesta in Italia con una retribuzione media di 34.433 euro, seguita da Piacenza (33.922 euro), Parma (33.909 euro), Modena (33.385 euro) e Reggio Emilia (33.235 euro). Questi territori beneficiano di un tessuto industriale avanzato, forti investimenti in innovazione e una buona tenuta del settore dei servizi.

Situazione ben diversa per le province della Romagna, dove i dati mostrano un trend di arretramento retributivo. Ravenna, pur perdendo due posizioni, si attesta a 31.689 euro, scendendo al 36° posto. Rimini è in forte calo: perde 13 posizioni, precipitando al 68° posto con una retribuzione annua di 29.542 euro. "Il futuro delle retribuzioni in Romagna – commenta il segretario Cisl Romagna, Francesco Marinelli – dipenderà dalla capacità dei settori economici di evolversi e di generare salari più competitivi. Non possiamo non guardare in faccia la realtà: questo calo retributivo che sta affliggendo la Romagna non è affatto accidentale. È la conseguenza di una serie di criticità che sono sotto gli occhi di tutti. Come la precarizzazione e la stagionalità del lavoro, un problema che si fa sentire in modo particolare nel settore turistico e agricolo. Quando un modello si basa prevalentemente su contratti a termine e bassi salari, non può sostenere una crescita retributiva duratura nel tempo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

LavoroEconomia circolare