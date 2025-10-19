Fanalino di coda per i salari: "La nostra provincia ultima in regione: non è un caso"

Forlì-Cesena fanalino di coda: gli stipendi più bassi della regione sono nella nostra provincia. Se (per qualcuno) i conti non tornano, basta dare un’occhiata ai dati dell’osservatorio JobPricing. I bassi salari in Italia rappresentano un grosso problema e il tema è molto sentito. La nostra provincia, ahinoi, non si colloca in una buona posizione, tanto che si ferma al 71° posto (con una perdita di tre posizioni) per quanto riguarda il valore delle retribuzioni, che si attesta, a Forlì-Cesena, sulla media di 29.398 euro all’anno. Stiamo ovviamente parlando di salari lordi, che (conti alla mano) ammontano a 2.449,83 euro lordi mensili. Il nuovo ‘Jp Geography Index 2025’, elaborato dall’Osservatorio JobPricing, analizza le dinamiche retributive su scala nazionale, rivelando forti squilibri proprio all’interno delle singole regioni.

L’Emilia-Romagna, nel suo insieme, si conferma tra le aree più solide del Paese con una retribuzione globale annua media di 32.953 euro, superiore alla media nazionale di 32.402 euro, e si posiziona al sesto posto nella classifica regionale italiana. Tuttavia, un’analisi provinciale evidenzia una chiara spaccatura interna: l’Emilia corre, la Romagna rallenta. Il divario è interno alla regione: tutta la Romagna si conferma fanalino di coda. Le province emiliane lungo la Via Emilia - da Piacenza a Bologna - appaiono trainanti per l’economia regionale. Bologna è la prima della regione e sesta in Italia con una retribuzione media di 34.433 euro, seguita da Piacenza (33.922 euro), Parma (33.909 euro), Modena (33.385 euro) e Reggio Emilia (33.235 euro). Questi territori beneficiano di un tessuto industriale avanzato, forti investimenti in innovazione e una buona tenuta del settore dei servizi.

Situazione ben diversa per le province della Romagna, dove i dati mostrano un trend di arretramento retributivo. Ravenna, pur perdendo due posizioni, si attesta a 31.689 euro, scendendo al 36° posto. Rimini è in forte calo: perde 13 posizioni, precipitando al 68° posto con una retribuzione annua di 29.542 euro. "Il futuro delle retribuzioni in Romagna – commenta il segretario Cisl Romagna, Francesco Marinelli – dipenderà dalla capacità dei settori economici di evolversi e di generare salari più competitivi. Non possiamo non guardare in faccia la realtà: questo calo retributivo che sta affliggendo la Romagna non è affatto accidentale. È la conseguenza di una serie di criticità che sono sotto gli occhi di tutti. Come la precarizzazione e la stagionalità del lavoro, un problema che si fa sentire in modo particolare nel settore turistico e agricolo. Quando un modello si basa prevalentemente su contratti a termine e bassi salari, non può sostenere una crescita retributiva duratura nel tempo".