"Fanno stare bene tutti in ufficio"

Carlotta Mazzoni è favorevole agli animali sul luogo di lavoro. "Io sono per il sì e i motivi sono diversi. ’Sì’ se si tratta di animali abituati a stare in mezzo ad altre persone, ‘sì’ perché i nostri amici quattro zampe non stanno bene a casa da soli tutto il giorno, e ‘sì’ perchè i nostri pelosetti fanno stare bene le persone sul luogo di lavoro. In generale il luogo di lavoro è uno spazio nuovo per gli animali e si deve considerare la loro sicurezza prima di tutto e vedere se c’è qualche oggetto pericoloso per i cuccioli. E poi è importante capire cosa ne pensano i colleghi. Ma credo che un animale sia un valore aggiunto per tutti".