San Piero (Cesena), 11 dicembre 2021 - Ognuno ha le sue passioni. C’è chi dipinge, chi ama l’escursionismo, chi suona e chi si aggira per luoghi abbandonati dalla vita in cerca di presunte entità con cui dialogare. È il caso di Agnese Massarenti e Fabrizio Pirani, due ispettori del paranormale che da un paio di anni si sono trasferiti da Ferrara a San Piero in Bagno, dove periodicamente vanno a caccia di entità , come le definiscono loro. Ciò che accade viene ripreso e pubblicato sul loro canale YouTube Ricerca Ispettiva Paranormale, oltre 12mila iscritti.

Agnese e Fabrizio, cosa vi ha portato a San Piero?

"Girando per il nostro lavoro di artigiani tre anni fa siamo capitati qui per il Festinval. Stanchi della città, ci siamo trasferiti".

E il paranormale?

"I miei genitori e i miei nonni – risponde Fabrizio –, conoscevano le pratiche esoteriche. Inizialmente ero incuriosito, poi negli anni ho alzato un muro, finché con Agnese non ho iniziato ad interessarmi al lavoro di alcuni cacciatori di fantasmi". "Io – aggiunge Agnese –, sono sempre stata affascinata da ciò che la scienza non riesce a spiegare".

La vostra prima indagine?

"Il 25 dicembre 2019, in una casa abbandonata sopra a Bagno di Romagna. Lì le voci udite ci hanno segnalato altri posti".

Cosa fate nel dettaglio?

"Andiamo in questo posti di notte, quando c’è meno inquinamento acustico, accendiamo uno strumento che rileva variazioni elettromagnetiche e restiamo per tre o quattro ore. Chiediamo chi c’è e se ha voglia di parlare. Se gli strumenti si accendono attiviamo anche i comunicatori Echovox e Bips Bcn, che contengono una serie di stringhe derivanti da audiolibri in inglese, hindi e spagnolo, fatti girare a caso nella speranza che le presunte entità presenti riescano ad utilizzarle formulando parole o frasi".

Che idea vi siete fatti?

"È capitato che le voci, che dicono di appartenere a morti, abbiano rivelato cose su di noi che nessuno sapeva. Ma le nostre sono supposizioni, non vogliamo convincere nessuno".

Non sempre il dialogo riesce in maniera lineare, perché?

"Comunicare tra dimensioni è molto difficile, le risposte possono arrivare anche dopo alcuni minuti e poi ci sono delle regole. Non tutti possono interagire con noi. In più, sul posto capiamo il 5% di quello che sentiamo. A casa facciamo il grosso del lavoro grazie a un software".

Dove siete stati?

"In luoghi teatro di eccidi, come il Carnaio e gTavolicci, oppure borghi e cimiteri abbandonati, ruderi e ultimamente nella torre di Castelnuovo di Meldola".

Non avete paura?

"Molta, ma siamo più spaventati dai vivi che dai morti".