Fantastic Negrito a Sogliano

La rassegna estiva Retro Pop Live di Sogliano al Rubicone anticipa l’ospite del concerto di sabato 9 agosto 2025: si tratta del ritorno in Romagna del bluesman Fantastic Negrito. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo ‘Son of a Broken Man’, il nuovo lavoro del musicista anticipato dall’uscita del singolo ‘Undefeated Eyes’, che vede la partecipazione di Sting. Nel disco Negrito incapsula gli elementi caratterizzanti il suo stile: riff distorti di chitarra, ballate melodiche ed espressive e colpi di scena che sono diventati il suo marchio di fabbrica. Si tratta del suo lavoro più personale ad oggi; esplora i temi della famiglia e dell’inganno, e il desiderio umano di nascondere il vero sé, mentre si immerge in uno dei conflitti più antichi della storia umana, la lotta tra padre e figlio. Prevendite online.