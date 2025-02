Fantazzini consigliere per il centro Italia

Pochi giorni fa Gabriele Gravina è stato confermato al vertice del calcio italiano. Nell’ambito delle votazioni, un incarico di particolare prestigio è stato affidato a Giacomo Fantazzini, vicepresidente vicario del Crer Figc Lnd. Fantazzini è stato eletto consigliere federale nazionale per la Lega Nazionale dilettanti in rappresentanza dell’area centro. Un risultato storico per il calcio della nostra regione che conferma come il movimento dell’ Emilia Romagna sia tenuto in considerazione. La delegazione della nostra regione era composta dal presidente Simone Alberici, dallo stesso Fantazzini, dai delegati Iacopo Annese, Daniele Bandini, Lorenzo Bongiovanni, Andrea Boni, Mario Fantini, Fausto Franchini, Massimiliano Rolandi e dal segretario regionale Sara Bottarelli. Le prime parole di Fantazzini dopo aver ricevuto l’incarico: "Per me è un onore poter rappresentare il movimento dilettantistico emiliano-romagnolo e l’intera area centro nel più alto consesso nazionale".