"Fare il servizio civile, esperienza che vale"

Serena Succi, studentessa universitaria, ha scelto il Servizio Civile per "mettersi in gioco" in un settore che ama.

Serena, di che cosa si tratta? "Di un’esperienza di volontariato strutturata, dura un anno e si svolge insieme a volontari, dipendenti e collaboratori di un ente no profit, pubblico o privato. Ho 25 anni e ho scelto di partecipare all’interno del progetto culturale che prevede il suo svolgimento alla Biblioteca di Savignano e condivido questa esperienza con una collega e con il personale comunale".

Perché questa scelta?

"Vivo vicino alla sede di svolgimento, sono di Santarcangelo di Romagna. Sono laureata in beni culturali e iscritta al corso magistrale in Storia dell’arte. La mia passione per la cultura mi ha spinto a questa scelta".

Sogni?

"Mi auguro di essere una donna indipendente, di poter andare a vivere da sola a breve. Mi piacerebbe impegnarmi nel settore culturale a contatto con il pubblico, nei musei o in biblioteca. Già oggi ho modo di sperimentarne un’anticipazione: aiuto nelle mansioni ordinarie della biblioteca, back-office, relazioni con il pubblico, attività sui social media".

Quali caratteristiche di questa esperienza reputa importanti?

"Molti impieghi sono pubblici e non vi si accede con facilità. Il servizio civile mi sta permettendo di impegnarmi in qualcosa che amo, nel mio settore di studi, e contribuire alla tutela di un bene pubblico. Nel mio percorso il mio referente e le mie colleghe sono fondamentali, mi affiancano nelle attività e posso chiedere loro consigli e aiuto".

Il 10 termina la possibilità di partecipare alla selezione. Che consigli dà ai giovani?

"Vale la pena anche solo per le nuove amicizie che si creano".

Ermanno Pasolini