Fare la spesa in centro ’combatte’ la violenza contro le donne

I commercianti di Savignano si uniscono per un messaggio e un gesto concreto contro la violenza sulle donne. Da lunedì a sabato 25 novembre, in concomitanza con la settimana del Black Friday e nella ricorrenza della ’Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ che si celebra il 25, il Cocs, Comitato operatori del centro storico e i commercianti di Savignano sul Rubicone lanciano il ’Red Friday’.

Il progetto, che gode del patrocinio del Comune, impegna i 47 tra bar, ristoranti, esercizi e attività commerciali e artigianali che aderiscono all’iniziativa, a destinare in beneficenza una parte del ricavato che sarà realizzato nella settimana in questione. Il raccolto della settimana del Red Friday sarà devoluto al centro antiviolenza Alba dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare, che ha sede a Savignano presso la Casa delle Associazioni Villa Perticari in corso Perticari 124.

Dicono i rappresentanti del Cocs: "Abbiamo deciso di unirci facendo una cosa da Savignano per Savignano. Abbiamo scelto di farlo accendendo i riflettori su un argomento sottovalutato come quello della lotta alla violenza contro la donna, la cui giornata cade in periodo dell’anno troppo spesso oscurato dal Black Friday. Per questo il nostro progetto si chiama Red Friday, diamo un colore solidale ai nostri acquisti".

Ha aggiunto il sindaco Filippo Giovannini: "I nostri commercianti (nella foto) hanno avuto proprio una gran bella idea: dedicare il loro progetto a un servizio del territorio. Lo sportello Alba abbraccia le donne e spesso anche i loro figli, le accoglie e le sostiene. Con il Red Friday la nostra comunità avrà l’occasione non solo di conoscere questo servizio, ma anche di sostenerlo e promuoverlo. Come sempre, e la prossima settimana in particolare, invito caldamente tutti a fare le spese a Savignano".

Ermanno Pasolini