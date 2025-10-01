Fariselli and friends per Gianluca Mattei

Domenica 5 ottobre, alle 17.30, sul palcoscenico del Teatro Comunale di Cesenatico andrà in scena "Dear Gianluca - Concerto per un amico", il concerto in memoria di Gianluca Mattei, il musicista ed insegnante di musica prematuramente scomparso il 9 settembre 2003. Il desiderio di tutti gli artisti partecipanti, oggi come nelle edizioni precedenti, è quello di condividere la memoria di un amico con la musica, in un interplay sul palco e col pubblico, dai brani che lui suonava a quelli che i musicisti amano dedicargli o hanno scritto per lui. Gianluca Mattei, diplomato in flauto, sassofonista, fin da giovanissimo ha praticato la scena musicale con la libertà del suo fraseggio sia in concerto che accompagnando col suo sax contralto spettacoli e reading. Poi coi Thi Sha Man Nah dal 1991 ha sperimentato la dimensione sonora di quel meraviglioso quartetto di sassofoni, condivisa con Fabio Petretti, Stefano Fariselli e Carlo Fabbri, coi quali ha vinto, fra l’altro, i premi Barga Jazz, Summertime in jazz, Music Inn e ha edito gli album "Thi-Sha-Man-Nah" (1996), "Variazioni climatiche" (1999) e "Ripescando" (2001). Mattei ha arricchito, inoltre, con la sua verve improvvisativa anche la Jazz band di Meldola, sempre in primo piano coi suoi assoli.

Nella sua esperienza di docente alla scuola media Dante Arfelli di Cesenatico ha portato ogni anno i suoi studenti sul palco del Teatro Comunale di Cesenatico, perché provassero l’emozione del concerto nei saggi di fine anno scolastico. La presenza negli anni di tanti amici musicisti ha testimoniato e testimonia ancora affetto e vicinanza alla sua esperienza umana e di musicista, col desiderio di cantare l’assenza con la gioia creativa del pentagramma in un giro di blues, una ballad, un arrembante swing, immaginando che, sbucando dalle quinte, Gianluca improvvisi ancora col suo contralto sulle armonie di "Variazioni climatiche", nell’atto creativo generato dalla passione per la musica jazz e non solo, condivisa da tutti i musicisti on stage. Come in ogni edizione saliranno sul palco tanti artisti, grazie alla "chiamata" ed alla direzione del maestro Fabio Petretti; sono Marisa Naldi, la cantante Cristina Scala, lo stesso Petretti, Alessandro Scala, Carlo Fabbri, Stefano Fariselli ai sassofoni, Gilberto Mazzotti al pianoforte, Antonello Esposito alla chitarra, Paolo Ghetti al contrabbasso, Stefano Paolini al batteria e altri musicisti, per una serata che sarà presentata da Alberto Antolini. Alla serata evento collabora la Dante Arfelli, che gli ha intitolato l’Aula di Musica della scuola, l’associazione Amici della Ccils e la Consulta del Volontariato di Cesenatico. L’ingresso è a offerta libera.

Giacomo Mascellani