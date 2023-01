"Farmaci anti influenzali? A Cesena sono introvabili"

Cesena, 12 gennaio 2023 – Non c’è disponibilità. Inutile peregrinare tra le farmacie. Sono diversi i farmaci che in questo periodo mancano all’appello anche nella nostra città. Una conferma che arriva anche dalla farmacia Salvi, a pochi passi dalla piazza del Popolo punto di riferimento di un gran numero di persone che, anche da lì, segnalano una carenza di sostanze di uso comune che mette in crisi medici e pazienti.

Il presidente di Federfarma provinciale Alberto Lattuneddu

"Manca soprattutto l’ibuprofene - elenca il dottor Roberto Zignani - che è il medicinale più richiesto. Abbiamo cinque fornitori ma sono arrivati solo pochi pezzi e a singhiozzo. Spesso non corrispondono nel dosaggio e i pazienti li rifiutano. Ovviamente non arrivano neppure gli altri farmaci che ne contengono in percentuale. Altre carenze sentite sono quelle dei mucolitici, della tachipirina e degli spray antiinfiammatori per la gola che, però, potrebbero risolversi nei prossimi giorni".

Suona la stessa campana un’altra farmacia, in questo caso più periferica: quella di Borello di cui è titolare il dottor Renzo Jose Cappelletti. "Si - conferma il dottor Cappelletti - ne mancano tanti. Noi abbiamo rifornimenti da cinque magazzini di distribuzione e tutti i giorni inoltriamo richiesta sperando che ci sia disponibilità. E’ problematica soprattutto la carenza di quelli contro le affezioni croniche, gli antiinfiammatori, i cortisonici per aerosol che in questo periodo sono particolarmente utilizzati. Ce ne forniscono, quando se ne trovano, solo poche confezioni che finiscono subito".

"Possiamo ben poco per risolvere la situazione - aggiunge Cappelletti - se non fare leva su Federfarma. Ogni giorno comunque facciamo il giro dei magazzini e prendiamo quello che troviamo". Non mancano le espressioni di frustrazione e impazienza da parte di chi ha girato per le farmacie senza trovare ciò di cui necessita. Una tempesta perfetta.

Così Federfarma Forlì-Cesena inquadra la congiuntura che mette in crisi la disponibilità di farmaci nella nostra come in tante altre regioni italiane e non solo. "La carenza di alcuni farmaci - spiega il dottor Alberto Lattuneddu, presidente provinciale di Federfama - si era già manifestata durante l’estate. Si tratta dei farmaci utilizzati contro il covid e oggi necessari anche per contrastare influenza e bronchioliti, tutti presenti in una concentrazione mai vista".

"La scarsità attuale del principio attivo di molti farmaci - continua Lattuneddu - si associa alla difficoltà di reperire carta e plastica per il confezionamento, in parte derivate dai mercati asiatici. Inoltre in Italia il prezzo del farmaco è calmierato dalla Stato mentre in altri Paesi ha subito aumenti fino al 40 per cento e ciò comporta che le industrie farmaceutiche privilegino i canali più remunerativi. La crisi economica inoltre ha causato la chiusura di molte aziende contoterziste con l’inevitabile ripercussione sulle quantità". Ma c’è dell’altro. "Incide anche la dimensione della farmacia - aggiunge infatti Lattuneddu - che consente possibilità di accesso a più fornitori solo se è strutturata. Inoltre la crisi energetica ha fatto lievitare i costi delle consegne quotidiane che gravano di meno su forniture cospicue che, tuttavia, non tutte le farmacie possono permettersi".