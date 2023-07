Farmaci perduti la Polizia li trova e li restituisce

In vacanza spesso si è più spensierati e così è facile vedere turisti smarrire oggetti e cose anche importanti, ma anche lavoratori che nel tempo libero commettono una leggerezza. L’altro giorno gli agenti di Polizia in servizio a Cesenatico hanno rinvenuto dei farmaci salvavita di proprietà di un turista diabetico svizzero di 80 anni, consegnandoli al pensionato, e hanno rinvenuto un portafogli contenente 400 euro in contanti di proprietà di una donna di nazionalità moldava che lavora in un’azienda della zona.