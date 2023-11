Farmacia di Ponte Ospedaletto inaugura nuovo centro estetico

Ha iniziato un’ulteriore attività che riguarda i servizi estetici all’interno della sua struttura la ’Farmacia Ponte Ospedaletto’ nel centro polifunzionale in via della Solidarietà a monte della rotonda sulla via Emilia all’incrocio con la strada che porta a Montiano.

Titolare della farmacia è una squadra composta da quattro donne - Laura Pontassuglia, Elisa Faedi, Francesca Fabbri e Maria Neve Cervellera - che dicono: "Il 2023 è stato un anno di novità e di tanti investimenti per incrementare i servizi della comunità. Abbiamo partecipato e vinto un bando regionale sull’imprenditoria femminile che vuole realizzare un centro estetico all’interno della farmacia dove eroghiamo servizi estetici per il viso e per il corpo. E questa è una delle poche farmacie della provincia di Forlì-Cesena ad avere al suo interno questi servizi. Abbiamo anche assunto un’estetista e un farmacista esperto esperto in dermocosmesi. Domani alle 17 ci sarà l’inaugurazione ufficiale del centro con diverse promozioni e svariate novità".

Ma non è finita qui: "La nostra è una farmacia di servizi per la comunità basata su accoglienza, disponibilità e predisposizione all’ascolto e per venire incontro alle esigenze di tanti facciamo consegne gratuite a domicilio di farmaci e parafarmaci. Abbiamo anche acquistato un’auto elettronica da usare per la consegna direttamente a casa e infatti il nostro slogan è ’La farmacia a casa tua’. Tra le novità abbiamo anche il nuovo sito per l’acquisto on line di farmaci senza ricetta: www.farmaciaponteospedaletto.it, oppure tanti altri servizi sempre a vantaggio della nostra comunità".

Ermanno Pasolini