"Farmacie ospedaliere chiuse?. Esistono quelle convenzionate"

"In Valle Savio non c’è alcuna interruzione del servizio di erogazione di medicinali": così Ausl Romagna risponde all’interrogazione regionale avanzata dalla consigliera Marta Evangelisti (FdI) nei giorni scorsi. Il nodo della questione sta nei servizi delle farmacie ospedaliere di Mercato Saraceno e San Piero in bagno: "Da segnalazioni ricevute da vari cittadini, risulterebbero chiuse" ha detto Evangelisti, precisando che in questo modo chi ha particolari fragilità e volesse servirsi di una farmacia dedicata, dovrebbe andare direttamente al Bufalini. Tale servizio però, dice l’azienda Usl, "continua ad essere garantito dalle farmacie convenzionate del territorio", una soluzione trovata durante l’emergenza Covid quindi ormai da quattro anni, "al fine di migliorare e potenziare l’accessibilità e la prossimità delle cure". In sostanza, nei tempi in cui spostarsi era ostico, i pazienti cronici che prima dovevano recarsi nei punti ospedalieri potevano andare anche nelle farmacie ’comuni’. E da lì, non è cambiato nulla. "Inoltre – aggiunge l’Ausl – le farmacie convenzionate avevano offerto un servizio di consegna diretta al cittadino tramite pacchetti personalizzati, chiedendo di sostituirsi ai precedenti punti periferici della farmacia ospedaliera".

"Per quanto riguarda il territorio della Valle del Savio – prosegue l’azienda – questa nuova modalità di erogazione dei medicinali aveva consentito già nel 2022 la chiusura dei punti di distribuzione diretta all’Ospedale di San Piero in Bagno e alla Casa della Comunità di Mercato Saraceno che, come la popolazione ricorderà, erano aperti solo per 2 giornate al mese ogni 15 giorni". "Non si comprende il motivo di questa presunta interruzione da parte delle farmacie della Valle Savio – conclude l’azienda – e si informa che a tal proposito sono in corso valutazioni e confronti con le stesse per scongiurare l’interruzione di un servizio che è regolarmente attivo in tutte le altre Farmacie Convenzionate della Romagna. L’incontro è già programmato per i prossimi giorni".