Farmacisti ricevuti dal sindaco: "Siamo una categoria pagata poco"

I farmacisti rappresentano il primo punto di contatto tra la popolazione e il sistema sanitario, con loro spesso si crea un rapporto di fiducia basato sulla competenza e la professionalità di chi sta dietro al banco e che a coprire quel ruolo è arrivato dopo anni di studio e di formazione di alto livello.

Durante la pandemia per esempio quelle professionalità sono risultate decisive nel gestire le fasi più critiche dell’emergenza e in aggiunta, da allora, le competenze richieste si stanno progressivamente ampliando, arrivando a toccare ambiti sanitari come quelli legati ad accertamenti che spaziano dagli elettrocardiogrammi ai controlli dell’emocromo. E a tanto altro. Nuove mansioni e nuove responsabilità per uno stipendio che gli addetti del settore giudicano inadeguato. Con queste motivazioni, ieri Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno manifestato sotto al loggiato del Comune (nella foto), rivendicando le loro ragioni: "Chiediamo che vengano riconosciuti la qualità del nostro lavoro e il valore delle nostre competenze. Chiediamo una giusta retribuzione e il giusto inquadramento della professione. Basta andare avanti di inerzia, serve dare valore a ciò che facciamo quotidianamente, giorno e notte".

Il sindaco Enzo Lattuca nel pomeriggio ha ricevuto i manifestanti, in un incontro al quale hanno partecipato anche Alberto Lattuneddu, presidente di Federfarma Forlì-Cesena e il consigliere di Federfarma Guido Argento. "Ho ritenuto doveroso essere presente oggi – ha commentato il primo cittadino – perché ciò che accade sul nostro territorio ci riguarda tutti. Il servizio garantito dalla rete delle farmacie, siano esse private o convenzionate, è un pilastro fondamentale del sistema sanitario locale. Parliamo di un presidio di prossimità, una componente insostituibile del sistema di servizi pubblici. Un contratto scaduto oggi ha un peso molto diverso rispetto al passato, perché il paese ha attraversato anni difficili, segnati da un’inflazione pesante che ha eroso il potere d’acquisto".

