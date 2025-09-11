FarmacoAmico, nuova vita ai medicinali non scaduti

Prosegue in riviera l’iniziativa FarmacoAmico, per dare nuova vita ai medicinali inutilizzati non scaduti conservati in confezioni integre. Il progetto di gruppo Hera e Last Minute Market coinvolge la farmacia Faedi in viale Trento e la farmacia Grassi in via Gramsci nel quartiere Madonnina. Con questo progetto si riesce a dare nuova vita ai medicinali inutilizzati non scaduti e conservati in confezioni integre. L’iniziativa di Gruppo Hera e Last Minute Market, vede tra i partner i Comuni, le farmacie comunali, l’Ordine dei Farmacisti di Cesena, Federfarma e l’Ausl. I medicinali raccolti con ancora almeno sei mesi di validità, conservati correttamente in confezioni integre, sono donati dai cittadini e destinati ad Auser Cesena che, grazie al prezioso aiuto dei suoi volontari, li utilizza in progetti di assistenza alle fasce deboli della società o di cooperazione decentrata. La mission di FarmacoAmico è quindi duplice, ridurre la produzione di rifiuti e alimentare la rete di solidarietà. Solo nel 2024 nel cesenate donate 4.600 confezioni di farmaci, pari a 360 chilogrammi, per un valore di 57 mila euro. In molti casi si tratta di medicinali che sono stati acquistati ma non servivano più a chi li aveva acquistati, per vari motivi, ma possono essere utili ad altre persone bisognose. In altri casi si tratta di medicinali acquistati e donati. Da quando è partito il progetto a Forlì-Cesena, cioè dal 2015, sono state avviate al riuso nel solo territorio provinciale più di 52mila confezioni di farmaci ancora perfettamente utilizzabili (circa 26 quintali), per un valore economico di quasi 640 mila euro.

g. m.