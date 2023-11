Farneti: "Cosa taglierà il Comune per risarcire il danno della rupe?"

"Il Comune di Mercato Saraceno dovrà risarcire la somma di 50.000 euro ai proprietari di un allevamento: quali servizi verranno penalizzati per trovare le risorse per risarcire tali somme dovute?". Questa è la domanda che Ombretta Farneti (foto), capogruppo in consiglio comunale della lista ‘Cambia Mercato’, rivolge a se stessa, ma anche a tutti i cittadini, commentando la vicenda dell’allevamento di Marco e Gabriele Faeti danneggiato da più eventi franosi della rupe di Montesasso, che il Carlino ha rivelato nell’edizione di mercoledì 1° novembre.

La storia dei danni all’allevamento parte dal 2001, ma riguarda da vicino anche l’attuale amministrazione guidata dalla sindaca Pd Monica Rossi.

"L’amministrazione Rossi sta rischiando molto – aggiunge Ombretta Farneti –, ma nasconde la testa sotto la sabbia tergiversando sul risarcimento dovuto ai proprietari dell’allevamento dopo la sentenza di secondo grado che risale a un anno e mezzo fa e dopo che il giudice ha confermato l’esecutività del pagamento dei danni spettante al Comune. La Giunta di Monica Rossi pagherà i 50.000 euro dovuti o aspetterà il pignoramento della somma presso la Tesoreria comunale? Chissà! Ma il pasticcio resta e dà la misura dell’approssimazione con cui Monica Rossi e i suoi assessori gestiscono non solo la cosa pubblica ma anche il territorio. Non dimentichiamo la lentezza con cui si sono affrontati i danni dell’alluvione che ancora segnano profondamente vasta parte dell’ambito comunale mercatese come se la protezione del territorio non fosse competenza anche del Comune oltre che della Provincia (per le strade) e della Regione. Quest’ultimo scivolone nei confronti dei proprietari dell’allevamento è la ciliegina (amara) sulla torta di un’amministrazione a guida Pd che in dieci anni ha fatto ben poco di quello che aveva promesso ai mercatesi".