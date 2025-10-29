Farneti si dimette dal consiglio comunale

Lo aveva preannunciato all’indomani dell’esito elettorale del giugno 2024 dove raccolse più del 43% dei voti, Ombretta Farneti, capogruppo di minoranza (lista ’Per Mercato Saraceno’ sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati) si è dimessa dal consiglio comunale di Mercato Saraceno. Lo ha fatto dopo aver affiancato il gruppo di giovani eletti in consiglio e per dare la possibilità ad altri di fare esperienza. Al suo posto subentrerà Andrea Manduchi, pensionato ed ex appartenente alle forze dell’ordine, attivo per quarant’anni nel territorio della vallata del Savio.

"In consiglio comunale – afferma Ombretta Farneti – rappresentiamo tre consiglieri della Lega e uno di Fratelli d’Italia e questo schema viene rispettato anche con questo subentro. Il mio è stato un lungo percorso: più volte candidato sindaco, oltre dieci anni di consigliere d’opposizione a Mercato, e per cinque in consiglio provinciale come pure in quello dell’Unione Valle Savio". Perchè questa scelta? "Lascio, ma rimango coordinatore della Lega a livello di vallata e a disposizione per i giovani consiglieri restando però dietro le quinte. Avranno tutto il mio appoggio come l’ho avuto, in tutto questo tempo, dai parlamentari Jacopo Morrone, Alice Buonguerrieri e Rosaria Tassinari ai quali esprimo profonda gratitudine per l’aiuto offerto a me e per la nostra vallata". Rimpianti? "No, direi più rammarico, perché mi sono sempre battuta per il territorio, abbiamo avanzato tante proposte, sulla sicurezza, manutenzioni, parcheggi, marciapiedi, senza parlare dell’alluvione in cui ci siamo spesi molto, ma abbiamo sempre inciso poco. E poche (solo in 2-3 casi) sono state le nostre proposte accolte dalla maggioranza; non vuole essere una critica, ma semplice riflessione, pensando che la democrazia è fatta anche di ascolto, specie per chi ha raccolto il voto di quasi la metà della popolazione mercatese".

Ombretta Farneti, si era proposta candidato sindaco con lo slogan "il coraggio di fare" intendendo quella politica ’del fare’, partendo anche dalle cose minime e passare dalle parole ai fatti; continuare nell’opera di ricostruzione post-alluvione con ripristino dei servizi primari come gli acquedotti rurali, strade e potenziamento di quelli esistenti, Il suo sogno nel cassetto era realizzare una grande scuola nell’ex area fornace di San Damiano, un polo scolastico a partire dal nido fino ad una scuola media superiore con indirizzo agrario e specializzazione in vitivinicoltura. Progetti per il futuro? "Sono pensionata, ma sono sempre attiva nel mio agriturismo, ho i genitori anziani a cui voglio stare il più vicino possibile, come ai nipoti e alla famiglia in generale e coltivare le mie passioni".

Edoardo Turci