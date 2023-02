Fashion Outlet all’asta con prezzo dimezzato

Il Rubicone Fashion Outlet oggi torna nuovamente all’asta ad un prezzo più che dimezzato rispetto alla stima di un anno fa. Dopo quella del 26 maggio scorso che è andata deserta, in quanto nessun imprenditore è stato disposto ad investire i 12 milioni e 97mila, la seduta del 20 settembre in cui era fissato un prezzo di 9 milioni e 73mila euro e quella del 29 novembre a 6 milioni e 805mila euro che hanno avuto la stessa sorte, il centro commerciale situato adiacente alla zona dell’ipermercato di Savignano Mare, sarà venduto al miglior offerente dal tribunale di Forlì-Cesena ad un prezzo di 5 milioni e 104mila euro, una cifra sensibilmente ridotta rispetto alla stima del perito incaricato dal tribunale di Forlì ad inizio 2021. In caso di più società interessate all’affare, i rialzi minimi dovranno essere di 5mila euro.

Sarà comunque possibile proporre un’offerta al ribasso, che sia almeno di 3 milioni e 828 mila euro. È questa infatti la decisione del giudice e dei tecnici incaricati dal tribunale di seguire la corposa operazione, le cui stime dei beni immobili e delle relative aree pertinenziali, era stata affidata all’ingegnere Luca Scarpellini di Cesena.

Il Rubicone Fashion Outlet nacque nel 2008 come un centro vitale dedicato allo shopping, coinvolgendo imprenditori, marchi e griffe di spessore nazionale ed internazionale, per renderlo un nuovo polo di attrazione, su un territorio dove la grande distribuzione e il commercio sono fiorenti. Dopo un discreto inizio, i proprietari hanno dovuto fare i conti con una realtà difficile. Molti negozi hanno lasciato la struttura, le difficoltà economiche sono state notevoli e gli ultimi due anni di pandemia hanno aggravato la situazione. È doveroso comunque specificare che il Rubicone Fashion Outlet è regolarmente aperto, così come è da sottolineare che il procedimento del tribunale riguarda la proprietà del bene immobile e non le attività che hanno in affitto i locali. Il Fashion Outlet è composto da 15 unità al piano terra e 3 unità al piano primo, per una superficie di 6.582 metri quadrati di negozi e altre attività, oltre alla superficie delle parti comuni che è anch’essa considerevole, calcolata in 1.512 metri quadrati, per un totale di 8.094 metri di superficie coperta. Nella corposa stima, l’esperto ha dato un valore medio di 1.500 euro al metro quadrato, che moltiplicato per gli oltre 8mila metri quadri, danno appunto un valore complessivo di oltre 12 milioni. Con la nuova base d’asta a 5 milioni e 104mila, il prezzo al metro quadrato corrisponde a 633 euro. L’immobile è situato in piazzale Trattati di Roma ed il giudice che segue l’operazione d’asta è Fabio Santoro, mentre il delegato alla vendita è lo stesso custode dell’outlet, il commercialista Oscare Santi di Forlì.

Giacomo Mascellani