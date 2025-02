Fastidio all’adduttore, si ferma Adamo

Mendicino è già rientrato dallo stage con la nazionale Under 19 e ieri ha ripreso regolarmente gli allenamenti con il resto della squadra. Lavoro differenziato, invece, per Adamo, alle prese con un problema all’adduttore. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto non hanno evidenziato lesioni, sta già seguendo il piano di recupero per rientrare al più presto con il resto del gruppo, ma difficilmente verrà rischiato sabato, contro la Salernitana. La squadra si allenerà questa mattina a Martorano, poi domani rifinitura all’Orogel Manuzzi.