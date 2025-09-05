Fattore R al teatro Bonci. A lezione dal premio Nobel

Fattore R – Romagna Economic Forum, a lezione dal Nobel Daron Acemoğlu. L’occasione è stato l’incontro avvenuto nei giorni scorsi in vista della partecipazione del premio Nobel 2024 alla prossima edizione di Fattore R, in programma al Teatro Bonci a Cesena venerdì 26 settembre. Un incontro ricco di spunti e contenuti nel quale è stata scattata una fotografia del distretto economico sociale della Romagna, terra di 73 comuni per un milione di abitanti, con un valore aggiunto tra i 35 e i 40 miliardi di euro grazie alla presenza di 100mila imprese. Un’area economica solida e resiliente alle prese con la sfida dell’innovazione per competere sui mercati mondiali. A tracciare il panorama economico sono stati Carlo Battistini Presidente della Camera di Commercio della Romagna, Mauro Giannattasio Segretario generale della Camera di Commercio Ferrara Ravenna e Lorenzo Tersi consigliere di Cesena Fiera con delega a Fattore R. Daron Acemoğlu, tra i dieci economisti più citati al mondo, interverrà al Forum al Teatro Bonci con una lectio magistralis ponendo il focus sul piano economico mondiale in relazione al quadro territoriale della Romagna. La presenza di Acemoğlu si inserisce nella scia di importanti contributi di Premi Nobel a Fattore R, che nelle edizioni passate ha visto la partecipazione degli economisti Michael Spence, Joseph Stiglitz, Eric Maskin e il compianto economista francese Jean-Paul Fitoussi.