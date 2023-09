Fattore R, la sfida è l’innovazione

Conto alla rovescia per Fattore R, il Romagna Economic Forum, in programma a Cesena Fiera venerdì 20 ottobre. Sarà il tema dell’innovazione nel Sistema Romagna il focus al centro della settima edizione, un momento di incontro e confronto tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie per la crescita del territorio.

A coordinare l’evento sarà il giornalista Rai Gianluca Semprini, e a fotografare il contesto globale nei suoi riflessi sulla Romagna saranno l’economista e docente della Luiss, Veronica De Romanis (nella foto), insieme a Daniel Gross, economista docente presso la Bocconi.

Fattore R farà una panoramica sui case history di imprenditori in tema di innovazione, e verrà presentato un focus sul contesto macroeconomico della Romagna.

L’evento è organizzato dalle Camere di Commercio congiunte (Romagna insieme a Ferrara e Ravenna), da Cesena Fiera e Bper Banca, con il supporto e la collaborazione delle principali associazioni di categoria.

"Dopo avere posto l’attenzione al tema dei talenti, delle competenze e alla sostenibilità, Fattore R pone lo sguardo all’innovazione - spiega Lorenzo Tersi Consigliere Cesena Fiera con delega a Fattore R –. Lo fa partendo dal quadro nazionale e internazionale per interfacciarsi con la realtà della Romagna, insieme a illustri economisti, imprenditori e istituzioni. Tutto questo con la consapevolezza che solo tutti insieme se facciamo squadra possiamo vincere le sfide del futuro della Romagna".