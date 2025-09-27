Fattore R, Patuelli e la Romagna: "Resti la California d’Europa"

"La Romagna è la California d’Europa. Dagli anni Cinquanta a oggi è stata protagonista di un ‘miracolo economico’ reso possibile dalla laboriosità e dalla passione della sua gente. I tempi cambiano e per non perdere competitività, quel tipo di modello deve essere aggiornato: questo territorio ha tutte le caratteristiche per farlo di nuovo, con successo". Sono le parole utilizzate da Antonio Patuaelli, presidente di Abi, Associazione Bancaria Italiana, nel suo intervento a ‘Fattore R’, il Forum Economico della Romagna, che ieri nella cornice del Teatro Bonci di Cesena è arrivato alla sa nona edizione. Patuelli, davanti a una platea di oltre 450 imprenditori e rappresentanti delle istituzioni del territorio, si è in particolare soffermato sul tema dell’erogazione del credito "Attualmente - è stata la sua analisi - c’è più offerta di prestiti da parte delle banche, che domanda da parte delle imprese. Sul fronte delle famiglie invece in particolare negli ultimi sette mesi stiamo riscontrando una forte richiesta di mutui. Non c’è da meravigliarsi: ai tempi dell’incertezza legata ai dazi è difficile investire senza sapere quali possono essere i migliori sbocchi per le esportazioni. In questo contesto, la leva che deve fare da volano per le scelte delle imprese è quella legata alla pressione fiscale, molto più efficace rispetto a quella della distribuzione discrezionale delle risorse".

Tra le relazioni dei presidenti delle Camere di Commercio della Romagna Carlo Battistini e di Ferrara - Ravenna Giorgio Guberti, due tavole rotonde e una serie di contributi video registrati da un eterogeneo gruppo di imprenditori, si è inserito anche l’intervento del Premio Nobel per l’Economia del 2024 Daron Acemoglu, che è intervenuto nel dibattito collegandosi da Boston. "La sfida economica del prossimo decennio per l’Italia – ha osservato – è il cambiamento demografico .La tecnologia avrà un ruolo centrale in questo processo. Viviamo in tempi difficili e veloci, nei quali i governi e le regioni faticano ad adattarsi. C’è però la consapevolezza che investire sull’innovazione è fondamentale: le mie ricerche evidenziano come l’Intelligenza artificiale abbia un ruolo decisivo purché sia di supporto all’operato umano e si inserisca in un contesto di regole e linee guida a beneficio di tutti. Il Made in Italy? E’ un valore ancora presente e percepito, soprattutto nei comparti tessile, della moda e agroalimentare. Preservarlo è un aspetto cruciale".

Ad aprire il dibattito, che ha coinvolto anche i sindaci di Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna, era invece stato il presidente delle Regione Michele de Pascale: "Le priorità riguardano il taglio del costo dell’energia e gli investimenti sulla logistica. Con una consapevolezza: la competizione si gioca sulla continua sfida a realizzare prodotti che altri non sono ancora riusciti a immaginare. E’ la nostra forza e proprio per questo è fondamentale investire sui talenti: sono il nostro futuro".