Fattore R punta i fari sull’innovazione

Fattore R, il Romagna Economic Forum, si tiene domani a Cesena Fiera, organizzato dalle Camere di Commercio congiunte (Romagna insieme a Ferrara e Ravenna), Cesena Fiera e Bper Banca, con il supporto di Legacoop Romagna, Cna Romagna, Confartigianato, Confindustria Romagna. L’evento mette a confronto imprese, istituzioni e associazioni di categoria. Sarà l’innovazione il tema al centro della settima edizione.

"Tutte le edizioni di Fattore R – spiega Lorenzo Tersi consigliere di Cesene Fiera con delega a Fattore R –, e questa non sarà da meno, hanno registrato il tutto esaurito per la capacità di essere un momento di riflessione sulla Romagna aperto al mondo, grazie al prezioso contributo di autorevoli personalità del panorama nazionale e internazionale. Un percorso condiviso per trovare insieme proposte per la crescita del territorio".

Coordinato dal giornalista Rai Gianluca Semprini, due sono le relazioni centrali che ampliano l’orizzonte al panorama nazionale e internazionale: l’economista Direttore dell’Institute for European Policy Making dell’Università Bocconi, Daniel Gros, parlerà degli “Scenari internazionali: l’impatto dell’innovazione sull’economia”; l’economista docente di European Economics all’Università Luiss di Roma, Veronica De Romanis, porrà l’attenzione sulle “Sfide per l’Italia in un contesto globale e locale. Si terrà anche una tavola rotonda su “Il futuro della Romagna tra Re-esistenza e Ricostruzione” insieme ai sindaci Michele De Pascale di Ravenna, Enzo Lattuca di Cesena, Jamil Sadegholvaad di Rimini e Gian Luca Zattini di Forlì.