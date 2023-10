Fattore R, voce alle imprese. Tavola rotonda tra innovazione e impatto dell’alluvione

La Romagna che fa sistema si incontra a Fattore R, il Romagna Economic Forum, in programma a Cesena Fiera venerdì prossimo. Come in ogni edizione una sessione del Forum è dedicata all’imprenditoria del territorio, quest’anno chiamata a misurarsi con il tema dell’innovazione e delle strategie 4.0. I protagonisti della tavola rotonda coordinata dal giornalista Rai Gianluca Semprini sono Roberto Bozzi Amministratore delegato di Vulcaflex, company multinazionale italiana, con sede nel ravennate, specializzata nella produzione di materiali di rivestimento in tecnotessuto e prodotti “interior design”; Massimiliano Mazzotti direttore di Formula Servizi società cooperativa di servizi alla persone, ambiente, cultura; Oliviero Giacomo Falconi, Responsabile Servizio Agri Banking di BPER Banca; Stefano Soldati presidente di MPC, la Srl cesenate specializzata in lavorazioni meccaniche di alta precisione; Francesco Ferro ceo di Integra Solution agenzia di comunicazione e marketing digitale del forlivese.

Ad aprire la settima edizione di Fattore R sarà una testimonianza sull’impatto dell’alluvione sull’imprenditoria con l’intervento di Davide Fiorentini titolare della pizzeria O Fiore Mio di Faenza, che, come noto, è stata una delle zone romagnole più colpite.

Fattore R è organizzato dalle Camere di Commercio congiunte (Romagna insieme a Ferrara e Ravenna), da Cesena Fiera e BPER Banca, con il supporto e la collaborazione di Legacoop Romagna, CNA Romagna, Confartigianato, Confindustria Romagna. Technical partner Tre Civette e Summertrade.