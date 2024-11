Fattori racconta: "Lungo le strade della storia"

Le granfondo di ciclismo in un volume realizzato da una colonna della Fausto Coppi. "Lungo le strade della storia" è il nuovo libro scritto da Giovannino Fattori, che sarà presentato oggi, alle 16, al Museo della Marineria di Cesenatico. Si tratta del sesto libro dell’autore, noto per essere stato comandante della Polizia municipale di Cesenatico, per aver ricoperto il ruolo di assessore dal 2011 al 2016 e per essere una delle colonne del glorioso gruppo ciclistico "Fausto Coppi" di cui è socio dal 1970. In questo libro Fattori ricorda una trentina di ciclisti che si sono distinti nelle granfondo, in gran parte da lui stesso seguite; l’autore ha infatti corso venti edizioni della Nove Colli, tante gare nel nord Italia e in Francia. Al suo attivo ha anche 14 edizioni della Monaco Cesenatico. Nella pubblicazione stampata da Sicograf, molte delle trenta persone legate al ciclismo sono residenti a Cesenatico e romagnoli delle cittadine vicine. Fra questi spiccano Marco Pantani e Filippo Baldassarri nell’edizione della Nove Colli del 22 maggio 1988, Paolo Gasperini nella granfondo Sportful, più di recente il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ad una Nove Colli, Giuliano Righi compagno di memorabili granfondo assieme a Giovannino Fattori in Francia, e poi Guelfa Bondi, Rina Mazzocco, Stefano Ronci, Silvano Fabbri e Silvio Cera, la corsa "L’eroica" in terra toscana, il presidentissimo Arrigo Vanzolini della Fausto Coppi. "Con questo libro – dice Giovannino Fattori –, faccio promozione del territorio, in particolare a Cesenatico, Sogliano al Rubicone e altre località, e traccio un amarcord nel passaggio di consegne fra vecchi e giovani del ciclismo. È un libro che dedico a tutte le donne che vanno in bicicletta e in cui ricordo la Nove Poggi, nata per far pedalare in relax anche le tante accompagnatrici e gli accompagnatori che aspettano le persone care all’arrivo della Nove Colli. Ringrazio gli sponsor che sono il Comune di Cesenatico, Fausto Coppi, RomagnaBanca, Adac, Conad e Sicograf".

Giacomo Mascellani