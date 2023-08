Fauna e clima che cambia con Andrea Boscherini

di Gilberto Mosconi

Questa sera alle 21, nella quattrocentesca corte di Palazzo del Capitano di via Fiorentina, 38, a Bagno di Romagna, nell’ambito della rassegna letteraria ’Martedì d’autore sotto le stelle 2023’, avrà luogo un’altra serata a tema naturalistico. Questa volta sarà in compagnia di Andrea Boscherini. La rassegna terminerà il 19 settembre con la conferenza di Roberto Mercadini.

Il dottor Boscherini, divulgatore scientifico di San Piero, terrà una conferenza su ’Fauna e cambiamenti climatici’, addentrandosi in tematiche molto attuali e di interesse intergenerazionale. Boscherini, laureato in scienze e gestione della natura, curatore del nuovo museo di Ecologia di Cesena (assieme a Lorenzo Rossi), è anche collaboratore scientifico del programma Geo di Rai3. Dopo 7 anni passati a fare ricerca sul campo, in specie tra boschi e foreste, monitorando lupi, cervi, anfibi e rettili all’interno del Parco Nazionale delle foreste casentinesi e della tenuta presidenziale di San Rossore, ha deciso di divulgare le sue conoscenze anche tramite i social, in particolare con il suo canale youtube, per parlare di fauna italiana e delle meravigliose perle di biodiversità del nostro territorio.

La serata sarà moderata da Gianni Rossi, anche lui divulgatore in radio e sui social. Rossi è altresì divulgatore scientifico Upuaut. I suoi interessi sono legati all’egittologia, all’astronomia, alla scienza e cultura generale. Collabora con Boscherini in molti progetti divulgativi. Info.: Biblioteca e Archivio Storico "Walter Toni", Bagno di Romagna (Chiara Tosi: 0543-911037).