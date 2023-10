Favette dei morti e maritozzi. E Roma entrò nella nostra cucina

Dolci onoranze funebri: le fave, le favette dei morti. Dolcetto a base di pasta di mandorle, tradizione popolare che si degusta nei giorni del 2 novembre, ricorrenza dei Defunti. Oggi le ritroviamo soprattutto nei forni artigianali e nelle pasticcerie, ma un tempo ( e in qualche caso ancora oggi) venivano preparate in casa- Una tradizione dal retaggio antico diffusa in tutta Italia. Infatti le nostre favette dei morti sono le consorelle di dolcetti popolari analoghi, sia pure con diverse varianti locali: la piadina dei morti, nel riminese ma anche da noi, ovvero una schiacciata dolce con gherigli di noci, le ossa dei morti siciliane, gli ossi da morti venete, il pan dei morti lombardo (e non solo). Denominazioni inequivocabili della ricorrenza rituale della loro preparazione. Pellegrino Artusi, il Garibaldi dell’Italia gastronomica (romagnolo di Forlimpopoli poi fiorentino d’adozione) nel suo trattato “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” dedica alle fave dei morti la ricetta n. 622, anzi della stessa ricetta propone tre varianti di cui una “più fine”, tanto per non farci mancare niente. Andate a rileggervi, se volete, le ricette dell’Artusi: sono già una goduria, a cominciare dalla prefazione storico- culinaria ad ogni singola lista degli ingredienti e del modo di cucinarli. L’Artusi dialogava via lettera (allora non c’era WhatApps) con le massaie d’Italia, per chiedere e sperimentare ghiotte ricette tradizionali, con cui arricchiva via via il suo manuale. Pellegrino iscrive dunque da buon linguista le favette nel suo ricettario con la denominazioni: “fave alla romana, o fave dei morti”. Oltre al fatto che le fave dolci sono anche una tradizione laziale, il riferimento a Roma ha una sua importanza per noi romagnoli.

La nostra Romagna, quella della bassa e delle prime colline (già la Romana Toscana è un’altra storia) è rimasta sotto il dominio pontificio per tre secoli e mezzo, dopo la meteora di Cesare Borgia e fino al Regno d’Italia. E dunque, in questo lungo arco di tempo non sono mancati interscambi alimentari tra la Romagna e Roma. Ad esempio le saraghine della nostra costa sono dette in italiano “papaline” (qualche vecchio pescatore di Cesenatico le chiama ancora così): perché, confezionate sotto sale in botticelle, andavano a Roma nei mercati del papa. Allo stesso modo, di ritorno, è arrivato da noi il maritozzo, popolare prodotto laziale da forno, pane dolce con uvetta. A proposito: il nome del maritozzo ha una curiosa origine e sembra proprio derivare da quel tipico attributo maschile che gli uomini hanno, ma le donne no. Senza per questo scandalizzarsi più di tanto: l’alimentazione popolare adopera talvolta nomi birichini (non a caso l’Artusi inizia il suo manuale con le parole: “la cucina è una “bricconcella…”). Si pensi, per fare un altro esempio, ai “coglioni di mulo”: tipico salame di Norcia e dintorni elaborato a mo’ di coppietta di palle. Oppure, per restare in Romagna, alla gustosa minestra asciutta chiamata “strozzapreti”: retaggio delle beffe anticlericali e, sempre in tema, il “cappello da prete”; sorta di zampone confezionato in modo da poter ricordare un tricorno ecclesiastico, la berretta a tre punte dei preti del 1700…

Gabriele Papi