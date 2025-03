"Favorevole alla legge, la decisione è personale"

Luigi Di Placido, dell’associazione Luca Coscioni, contrario o favorevole a una legge sul fine vita?

"E’ una della mie battaglie da sempre. Sono assolutamente favorevole perché ritengo che ognuno debba decidere della propria vita e della propria morte".

A che punto è il percorso legislativo?

"A livello nazionale non esiste una legge. Ma si sta muovendo qualcosa. Nel 2022 fu approvata una proposta di legge alla Camera dei Deputati e il testo passò in Senato, senza arrivare all’approvazione. La legge prevedeva l’esclusione della punibilità per il medico, il personale sanitario e chiunque avesse aiutato il malato nella esecuzione della procedura di morte volontaria medicalmente assistita".

Le regioni si muovono in autonomia. La Toscana, per prima, ha espresso parere favorevole sul fine vita…

"Le regioni si muovono a macchia di leopardo, come se il diritto di morire fosse tollerato in alcune regioni e in altre no. Si corre il rischio di migrazioni da una regione all’altra per porre fine alla propria vita. Non ci sono leggi in Italia, ci si rifà alle sentenze della Corte Costituzionale, come la 242 del 2019. Ma una sentenza fa giurisprudenza, e non è legge".

Eutanasia e suicidio assistito, qual è la differenza?

"Eutanasia, dal greco ‘buona morte’, è la pratica per porre fine alla vita di un individuo la cui qualità della vita è compromessa permanentemente da una malattia, menomazione o condizione psichica. L’eutanasia prevede un intervento di un medico per la somministrazione del farmaco. Nel suicidio assistito invece è il paziente che si somministra da solo un farmaco che gli provoca la morte".

La vostra associazione si batte per il testamento biologico…

"Dal primo al 13 aprile in Italia, l’associazione Luca Coscioni propone una campagna informativa sui Dat (disciplina anticipata di trattamento). Il testamento biologico può essere redatto da una persona per specificare in anticipo i trattamenti sanitari da intraprendere, nel caso di una eventuale impossibilità a comunicare direttamente a causa di malattia o incapacità".

Perché, a differenza dell’Italia, altri paesi si sono espressi da tempo sul ‘fine vita’?

"In Italia la religione ha inciso molto. Molti ritengono che non sia l’uomo a dover decidere sulla sua vita. Ma qui non si parla di uno che si sveglia la mattina e decide di voler morire. Stiamo parlando di persone con gravi patologie, gravi sofferenze fisiche, tenute in vita da trattamenti di sostegno, persone che sono in grado di prendere decisioni consapevoli. Sono persone che non possono più dire di ‘vivere’ perché quella che vivono ‘non è più vita’".

a.s.