FdI accende la campagna elettorale. Arriva Arianna Meloni a Cesenatico

Fratelli d’Italia di Forlì-Cesena accelera nell’individuazione dei candidati per il collegio provinciale delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre con contendenti alla presidenza il ravennate Michele de Pascale (Pd) e la civica bolognese Elena Ugolini sostenuta dal centrodestra. La prima candidatura alla nuova assemblea legislativa regionale è quella di Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale uscente entrato nel partito della Meloni proveniente dalla Lega.

La notizia fresca di giornata è che c’è la seconda candidata: Maria Vittoria Cesaretti, assessora al comune di Sarsina e coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia.

"L’annuncio a tambur battente degli altri tre candidati – dichiara l’on. Alice Buonguerrieri, coordinatrice provinciale di FdI – proseguirà sino al 15 settembre che sancirà per noi il battesimo della campagna elettorale. Due nomi sono già definiti, stiamo facendo gli ultimi ragionamenti sul profilo del candidato del comprensorio cesenate". Non sarà Enrico Cangini, che intende onorare l’impegno a sindaco, né il consigliere comunale cesenate Enrico Castagnoli.

Domenica 15 settembre, a suggellare il mosaico completo delle candidature, sarà ospite a Cesenatico Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d’Italia. "Dal 13 al 15 – spiega l’on. Buonguerrieri – terremo la festa nazionale ai lidi ferraresi e il pranzo al Grand Hotel di piazzale Costa alle 13 di domenica ne sarà l’appendice con ospite la candidata alla presidenza della Regione Elena Ugolini. Il momento convivivale sarà aperto a chi vuole partecipare".

Negli altri due partiti del centrodestra la scelta delle candidature procede più a rilento. La Lega ha ufficializzato Ombretta Farneti, capogruppo a Mercato Saraceno della lista di opposizione ‘Mercato Saraceno Cambia’.

Per Forza Italia, in gran raduno a Bellaria per la kermesse dei giovani azzurri, le operazioni sono gestite direttamente dall’on. Rosaria Tassinari, e finora per il collegio provinciale è stato reso noto il nome dell’ex sindaco di Cesenatico Roberto Buda.