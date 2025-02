FdI all’attacco:: "Ignorato il Giorno del Ricordo"

"Questa volta la sinistra ha superato sé stessa: nessun rispetto per le vittime, nessuna considerazione della nostra storia". Si esprime con parole dure, Cesare Polidori, coordinatore di FdI per la Valle del Savio, sulla mancanza di qualsiasi tipo di commemorazione delle vittime delle foibe a Mercato Saraceno per il Giorno del Ricordo. "In passato almeno un fiore veniva posto. Quest’anno, a ottant’anni dalla tragedia e a venti dalla legge che ha istituito la Giornata del Ricordo, l’amministrazione ha ignorato una ricorrenza che dovrebbe essere condivisa da tutte le forze politiche".