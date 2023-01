FdI contro Baccini, prosegue la polemica

Botta e risposta, replica e controreplica, sui ritardi nelle visite dei medici di base. Il coordinatore di FdI per la Valle del Savio, Cesare Polidori, alza il tono. "Il sindaco gioca allo scaricabarile invece di affrontare il problema. Un sindaco non dovrebbe scaricare la responsabilità sul Governo su una materia, come la sanità di competenza regionale”. Nei giorni scorsi la deputata Alice Buonguerrieri, consigliere comunale di ‘Un bene in Comune’, aveva sollevato il problema evidenziato dai cittadini. Ma il sindaco di Bagno, Marco Baccini, non ci sta. "Spero che il Governo porti a termine la riforma dei medici di base. Nessuno scaricabarile. Non mi piace che si voglia far passare questa Amministrazione come insensibile".

a.s.