FdI: "La Provincia non usa i fondi"

Le strade del territorio necessitano più che mai di interventi, e la Provincia di Forlì-Cesena, da sempre amministrata dalla sinistra, anziché lavorare per risolvere il problema, inventa fake news per scaricare le proprie colpe sul Governo. Non c’è stato alcun taglio, da parte del Governo, delle risorse destinate alla manutenzione delle strade provinciali, ma solo una rimodulazione degli stanziamenti che teneva conto del fatto che solo una minima parte delle risorse stanziate fossero state utilizzate. Ora, con dati alla mano, possiamo confermare che questo vale anche la Provincia di Forlì Cesena il cui presidente Lattuca, anzichè fare attacchi strumentali, dovrebbe lavorare per spendere le tante risorse stanziate dal Governo.

A sferrare l’attacco alla Provincia di Forlì-Cesena è Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia e presidente provinciale FdI. "Le risorse che erano state assegnate alla Provincia di Forlì Cesena dal Dm 101/2022 per la manutenzione stradale – afferma – ammontavano a 3.549.838 euro per il triennio 2023-25 – Di questi, solo 2.091.956 euro sono stati utilizzati, ne consegue un minore utilizzo di risorse di 1.457.882 euro. Le risorse relative al 2023 e al 2024 erano state erogate, solo quelle riferite al 2025 sono state oggetto di rimodulazione per escludere il mancato utilizzo delle risorse da parte dei beneficiari. Le risorse, dunque, sono state stanziate dal Governo ma non sono state colpevolmente utilizzate dalla Provincia".